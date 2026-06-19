Από τα Πολιτικά ως τη Δάφνη της Εύβοιας έχουν παρατηρηθεί αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών σε μήκος 5 χλμ.

Χιλιάδες μέδουσες έχουν προκαλέσει πανικό σε λουόμενους και κατοίκους στις ακτές της Εύβοιας.

Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Στα Πολιτικά της Εύβοιας, οι Αρχές ήδη τοποθέτησαν φράγματα και όπως φαίνεται από σχετική φωτογραφία πλέον ο κόσμος μπορεί να κολυμπά ελεύθερα.

Σε ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η εικόνα της θάλασσας προκαλεί ανησυχία, κυρίως από τα Πολιτικά ως τη Δάφνη της Εύβοιας όπου έχουν παρατηρηθεί αυξημένοι πληθυσμοί σε μήκος 5 χλμ στην ακτογραμμή. Ανάλογη η εικόνα και απέναντι στην Αρκίτσα.

{https://www.facebook.com/halkidatv/posts/pfbid02VtR1nqQocBeH6XSnPWe4JwFJqnJ42BcTqT3KUQeYQrgDX6cMyMxJM5m33BHz63gfl}

Οι δήμοι έχουν αρχίσει να τοποθετούν ειδικά δίχτυα για να προστατεύσουν τους λουόμενους ενώ ξενοδόχοι και επαγγελματίες είναι σε ετοιμότητα καθώς ανοίγει η καλοκαιρινή περίοδος. Το ειδικό σκηνικό αντιμετωπίζουν και περιοχές του Παγασητικού κόλπου.

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{https://exchange.glomex.com/video/v-dicmhuduo81d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιατί εμφανίζονται οι μέδουσες

Πρόκειται για ένα πελαγικό φυσικό είδος, που μπορεί να παρουσιάζει πληθυσμιακές αυξήσεις όταν συμπέσουν κυρίως περιβαλλοντικές συνθήκες, σημειώνουν οι ειδικοί.

Αρκετό πλαγκτόν ώστε να έχουν τροφή, θαλάσσια ρεύματα, αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία θηρευτών είναι μερικοί μόνο από τους βασικούς λόγους που συμβάλλουν στην εμφάνιση των μωβ μεδουσών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα είδος το οποίο δε θεωρείται πως είναι ξενικό και υπάρχει από πάντα στη Μεσόγειο

Στα ελληνικά νερά η εμφάνισή τους χρονολογείται από το 1982 με πυκνά σμήνη που κάνουν την εμφάνισή τους περιοδικά κάθε περίπου 12 χρόνια για μία περίοδο περίπου δύο ή τριών ετών, ενώ στη συνέχεια εξαφανίζονται. Οι μωβ μέδουσες, πιο γνωστές ως τσούχτρες είναι από τα πιο σημαντικά είδη μεδουσών στη Μεσόγειο λόγω της ευρείας διάδοσης και της αφθονίας της και κυρίως λόγω της αρνητικής αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj24kx1e3nch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα συμπτώματα του τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

Οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή με την μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση του αποτυπώματος της μέδουσας σε μέρος του δέρματος, ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.

Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων (σπάνια) όπως: υπόταση, βράχος φωνής, εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα – εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης , έμετος, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Τι να κάνετε σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με μωβ μέδουσα

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Τοποθετήστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.

Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.