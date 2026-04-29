Οι μέδουσες επανεμφανίστηκαν νωρίτερα στις παραλίες με τους ειδικούς να κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου στους λουόμενους.

Ανησυχία προκαλεί για ακόμη μια χρονιά η σταθερή παρουσία μεδουσών σε θαλάσσιες περιοχές του Ευβοϊκού Κόλπου, καθώς τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι το φαινόμενο επιμένει και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τους λουόμενους ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι αυξημένες εμφανίσεις τους έχουν καταγραφεί σε διάφορα σημεία του κόλπου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες της θάλασσας, τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και τις γενικότερες κλιματικές συνθήκες. Οι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου ενώ ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι έχει ήδη δημιουργηθεί χάρτης όπου μπορείτε να δείτε σε πρώτο χρόνο σε ποιες θάλασσες έχει καταγραφεί παρουσία μεδουσών. Δείτε χαρακτηριστικά εδώ

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνονται εκατοντάδες μέδουσες να κινούνται κοντά στην επιφάνεια και σε μικρή απόσταση από την ακτή στα Πολιτικά και την Δάφνη Ευβοίας, σε αποχρώσεις που κυμαίνονται από μωβ έως καφέ.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στους λουόμενους και αποφυγή εισόδου στο νερό σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση. Παράλληλα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, έχει ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση σχεδίου τοποθέτησης πλωτών προστατευτικών φραγμάτων σε επιλεγμένες παραλίες, με στόχο τον περιορισμό της εισόδου των μεδουσών σε οργανωμένες ακτές.

Τι είναι η μωβ μέδουσα

Η μωβ μέδουσα ή τσούχτρα (επιστημονική ονομασία: Pelagia noctiluca) είναι μέδουσα της οικογένειας Πελαγίδες και το μόνο αναγνωρισμένο επί του παρόντος είδος στο γένος της. Απαντάται παγκοσμίως σε τροπικές και θερμές εύκρατες θάλασσες, αν και υπάρχουν υποψίες ότι καταγραφές από την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει τη Μεσόγειο και τον Κόλπο του Μεξικού, αντιπροσωπεύουν στενά συγγενικά αλλά προς το παρόν μη αναγνωρισμένα είδη. Ένα αρκετά μικρό και ποικιλόχρωμο είδος, τόσο τα πλοκάμια του όσο και η καμπάνα (πράγμα ασυνήθιστο στις μέδουσες) καλύπτονται από κεντριά. Τα περιστατικά τσιμπήματος είναι κοινά και επώδυνα, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά γενικά δεν είναι επικίνδυνα. Έχουν καταγραφεί κοπάδια Pelagia noctiluca που εξαφανίζουν ολόκληρα ιχθυοτροφεία.

Τα συμπτώματα του τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

Οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή με την μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση του αποτυπώματος της μέδουσας σε μέρος του δέρματος, ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.

Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων (σπάνια) όπως: υπόταση, βράχος φωνής, εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα – εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης , έμετος, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με μωβ μέδουσα

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Τοποθετήστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.

Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.