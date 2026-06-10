Tο ένα τέταρτο των αγώνων θα μπορούσε να διεξαχθεί σε συνθήκες που υπερβαίνουν τα συνιστώμενα όρια ασφαλείας.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά την Πέμπτη υπό τις γνωστές καλοκαιρινές απειλές της Βόρειας Αμερικής: ακραία ζέστη, αποπνικτική υγρασία και καταιγίδες ικανές να καθυστερήσουν αγώνες με ελάχιστη προειδοποίηση.

Οι προγνώσεις δείχνουν θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η υγρασία που κινείται βόρεια από τον Κόλπο του Μεξικού θα μπορούσε να τροφοδοτήσει καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τις πρώτες εβδομάδες του τουρνουά.

Αν και οι συνθήκες για μεμονωμένους αγώνες δεν μπορούν να προβλεφθούν τόσο νωρίς, οι αθλητικοί επιστήμονες λένε ότι υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι που σχετίζονται με τον καιρό, καθώς πρόκειται για ένα καλοκαιρινό Παγκόσμιο Κύπελλο που εκτείνεται σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο βασικός δείκτης μέτρησης δεν είναι μόνο η θερμοκρασία του αέρα, αλλά η θερμοκρασία υγρού βολβού (WBT), η οποία συνυπολογίζει τη ζέστη, την υγρασία, την ηλιοφάνεια και τον άνεμο για να εκτιμήσει τη θερμική καταπόνηση (θερμικό στρες) στο σώμα.

Ο οργανισμός World Weather Attribution έχει προειδοποιήσει ότι περίπου το ένα τέταρτο των αγώνων θα μπορούσε να διεξαχθεί σε συνθήκες που υπερβαίνουν τα συνιστώμενα όρια ασφαλείας.

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Η υγρασία αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας

Ο Κρις Μίνσον, καθηγητής φυσιολογίας και εκ των διευθυντών των Εργαστηρίων Άσκησης και Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, δήλωσε ότι οι παίκτες κορυφαίου επιπέδου παράγουν τεράστια εσωτερική θερμότητα, ακόμη και προτού ληφθεί υπόψη ο καιρός.

«Το 75% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της άσκησης μετατρέπεται σε θερμότητα», δήλωσε ο Μίνσον στο Reuters. «Μόνο το 25% πηγαίνει στην πραγματική εκτέλεση της άσκησης».

Σε συνθήκες ζέστης, ηλιοφάνειας ή υψηλής υγρασίας, το φυσικό σύστημα ψύξης του σώματος αρχίζει να δυσκολεύεται. Η υγρασία προκαλεί παράλληλα ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ο ιδρώτας δροσίζει το σώμα μόνο όταν εξατμίζεται.

«Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για εμάς είναι όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή», είπε ο Μίνσον. Πόλεις με υψηλή υγρασία που θα φιλοξενήσουν αγώνες περιλαμβάνουν το Χιούστον, το Μαϊάμι, το Ντάλας και το Μοντερέι.

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις αθλητικές επιδόσεις

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης θερμοκρασιών αρκετά υψηλών ώστε να επηρεάσουν την απόδοση των παικτών στους 97 από τους 104 αγώνες του τουρνουά, σύμφωνα με νέα έρευνα του Climate Central.

Η μεγαλύτερη τέτοια αύξηση προβλέπεται για τον αγώνα της φάσης των ομίλων στις 26 Ιουνίου μεταξύ της Ουρουγουάης και της Ισπανίας στη Γουαδαλαχάρα, όπου οι ερευνητές εκτίμησαν ότι υπάρχει 70% πιθανότητα για ζέστη που θα μειώσει τις επιδόσεις - ποσοστό κατά 37 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Ο Ράιαν Κάλσμπικ, καθηγητής βιολογικών επιστημών στο Dartmouth College, ο οποίος μελετά πώς ο σωματότυπος επηρεάζει την αθλητική απόδοση σε διαφορετικά κλίματα, δήλωσε ότι η ζέστη και η υγρασία θα μπορούσαν να επηρεάσουν όχι μόνο την υγεία των παικτών, αλλά και τον ρυθμό και το στυλ των αγώνων.

«Η υψηλότερη θερμοκρασία και η υψηλότερη υγρασία είναι πιθανό να επιβραδύνουν τα παιχνίδια», είπε. «Όταν οι αθλητές πρέπει να αποδώσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά δεν θα είναι σε θέση να ισορροπήσουν την εκρηκτική ισχύ των προσπαθειών τους με τις πιο αερόβιες μακροπρόθεσμες προσπάθειες ενός αγώνα 90+ λεπτών μέσα στη ζέστη και την υγρασία».

Σχεδόν οι μισοί από όλους τους αγώνες αντιμετωπίζουν τουλάχιστον 50% πιθανότητα οι θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τους 28°C - ένα όριο που συνδέεται με μειώσεις στα σπριντ, την καλυπτόμενη απόσταση και τον χρόνο αποκατάστασης.

Ο Κάλσμπικ πρόσθεσε ότι το υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού - περίπου 2.240 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας - θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα για όσους φτάνουν από χαμηλότερα υψόμετρα χωρίς χρόνο προσαρμογής. Η πόλη πρόκειται να φιλοξενήσει πέντε αγώνες.

Η FIFA έχει δηλώσει ότι κάθε αγώνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα περιλαμβάνει ένα τρίλεπτο διάλειμμα ενυδάτωσης σε κάθε ημίχρονο, ενώ οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως οι μέσες θερμοκρασίες, τα ταξίδια, οι ημέρες ανάπαυσης, ο ιατρικός σχεδιασμός και οι υποδομές ψύξης.

Προβληματικά πρωτόκολλα ασφαλείας

Αρκετά γήπεδα διαθέτουν ανακλινόμενες οροφές ή συστήματα κλιματισμού, ενώ οι κανονισμοί του τουρνουά επιτρέπουν την καθυστέρηση, τη διακοπή, τον επαναπρογραμματισμό ή τη μεταφορά αγώνων για λόγους υγείας ή ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο Μίνσον δήλωσε ότι η FIFA θα πρέπει να παρεμβαίνει όταν η θερμοκρασία υγρού βολβού φτάσει τους 26°C, ενώ θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβολής αγώνων γύρω στους 28°C με 30°C.

Κάλεσε επίσης για εξάλεπτα διαλείμματα δροσιάς, σκιερές περιοχές ψύξης, παγόλουτρα έκτακτης ανάγκης και μεγαλύτερη διάρκεια ημιχρόνου όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

«Αν έχετε έναν παίκτη που φαίνεται να βρίσκεται σε παραλήρημα, να μην σκέφτεται καθαρά ή να καταρρέει στο γήπεδο, πρέπει να τον δροσίσετε αμέσως», είπε.

Για τη FIFA, το τουρνουά αποτελεί ένα τεράστιο οργανωτικό στοίχημα. Για τους παίκτες, τους προπονητές και τους επιστήμονες, μπορεί επίσης να είναι ένα τεστ για το πώς προσαρμόζεται το ποδόσφαιρο σε ένα θερμότερο μέλλον.

Πηγή: Reuters