Η ναυαγοσωστική περίοδος, που διαρκεί κατά τους θερινούς μήνες, προβλέπει την καθημερινή παρουσία εξειδικευμένων σωστικών συνεργείων σε συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Σταδιακά ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες της χώρας, με το σύστημα να τίθεται σε κανονική λειτουργία για τη θερινή περίοδο, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια των λουομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε αρκετές περιοχές εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση των συμβάσεων, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις στην πλήρη ανάπτυξη του προσωπικού και των μέσων σε όλα τα σημεία που έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου.

Ήδη οι πρώτοι ναυαγοσώστες έχουν αναλάβει καθήκοντα σε οργανωμένες ακτές, καλύπτοντας κρίσιμα σημεία των παραλιών, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την άμεση παρέμβαση σε περιστατικά κινδύνου στη θάλασσα.

Οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των συμβάσεων παρακολουθούνται από τους αρμόδιους φορείς, καθώς η πλήρης κάλυψη των ακτών θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια των λουομένων ενόψει της αυξημένης θερινής κίνησης.

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