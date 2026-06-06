Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε περιοχή της Νέας Αρτάκης που επεκτάθηκε κοντά σε σπίτια, κατά τη διάρκεια εργασιών με μηχάνημα.

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Εύβοια, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Αρτάκη και προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το eviaonline, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε ο άνδρας με μηχάνημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – δημιουργήθηκε σπίθα, η οποία επεκτάθηκε, πλησιάζοντας κατοικημένες περιοχές.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς τα σπίτια της περιοχής.

Οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, διερευνώνται με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, καθώς και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών.