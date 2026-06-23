Ο Σταύρος Νικολαΐδης δεν θέλει να θυμάται ότι ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.

Ως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής του χαρακτήρισε την εμπλοκή του με την πολιτική ο Σταύρος Νικολαΐδης. Ο ηθοποιός, ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του «Μιχαλάκη» στην εμβληματική σειρά «Εγκλήματα», ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Νότιο Τομέα Αθηνών, αλλά μάλλον δεν θέλει να το θυμάται αυτό.

«Διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα απ’ αυτά που γίνονται, θέλω να βγω να μιλήσω και δεν μπορώ. Υπάρχει μεγάλος φανατισμός, ειδικά από νέους ανθρώπους. Δεν τολμάς να πεις κάτι αντίθετο», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση που δέχθηκε, δε, για το πώς θα περιέγραφε όλη αυτή την εμπειρία, απάντησε: «Ήμουν πολύ αφελής και ανόητος για να πάω να μπλέξω μέσα στους λύκους».

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Μ. Καλ.