Στην Κερατέα επιχειρούν 73 πυροσβέστες και μεγάλη δύναμη με υδροφόρες.

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στην Κερατέα.

Η φωτιά έχει ήδη οριοθετηθεί ενώ ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση (καλάμια εντός ρεματιάς) χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο επιχειρούν 73 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της. Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής της το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.

Οι πρώτες εικόνες από τη φωτιά στην Κερατέα

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