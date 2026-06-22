Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στο Ακραίφνιο. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, καθώς το κομμάτι από Κάστρο μέχρι Θήβα παρέμενε κλειστό εξαιτίας της έκτασης που είχε πάρει η φωτιά στο Ακραίφνιο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η εικόνα στο Ακραίφνιο είναι καλύτερη. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 118 πυροσβέστες, 11 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα.

Συγκλονιστικό βίντεο

{https://www.facebook.com/watch/?v=1759297295429033}

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Ορχομενού

Το καλό νέο σύμφωνα με τον δήμαρχο Ορχομενού είναι ότι δεν κινδυνεύει το χωριό Ακραίφνιο, αλλά οι άνεμοι είναι ισχυροί δημιουργώντας αναζωπυρώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfq07dqa1u1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρέμβαση των αρχών κρίθηκε άμεση και αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι. Οι συνθήκες στο πεδίο παραμένουν δύσκολες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν τη γρήγορη μεταβολή της κατεύθυνσης της φωτιάς καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά απαιτητικό.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1009781041411547}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfo4b49j0jt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfo3iya5wzd?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1950540205653206}

{https://www.youtube.com/watch?v=piFc2yjV1zo}

{https://www.youtube.com/watch?v=0uQssw5ThoI}

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1311689331124026&set=a.405364381756530}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfnxbtpwb9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfoi54318eh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ήχησε 112 για την φωτιά - «Μείνετε σε ετοιμότητα»

Λόγω της φωτιάς ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων για να είναι σε ετοιμότητα. Το μήνυμα ανέφερε «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2069038476167692397}

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ελαιώνα Θηβών

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελεώνα Θήβας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής. H φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:25 χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069039304668590413}

Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν επίσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.