Η Εύβοια φημίζεται για τις μεγάλες παραλίες της, τις αμμουδιές και τις θάλασσες που κοιτούν κατευθείαν προς το Αιγαίο δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για ήρεμες αποδράσεις και εκδρομές κοντά στην Αθήνα. Η Κύμη στην ανατολική πλευρά της, συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και συνιστάται για διαμονή με τους περισσότερους προορισμούς να βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις.

Η Εύβοια αποτελεί έναν από τους πιο κοντινούς και συνάμα όμορφους προορισμούς τόσο για καλοκαιρινές όσο και χειμερινές αποδράσεις, δίπλα στην Αθήνα. Τα γραφικά χωριά της, οι παραλίες και οι εντυπωσιακές ακτές γίνονται κάθε χρόνο πόλος έλξης για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν και να απολαύσουν ήρεμες στιγμές μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση.

Η Κύμη βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Εύβοιας, και θεωρείται εξαιρετική βάση για όσους επιλέγουν να ανακαλύψουν τις γύρω περιοχές, τις παραλίες, την τοπική γαστρονομία και τα πανηγύρια του καλοκαιριού με την παραδοσιακή μουσική.

Η πλατεία της, φιλοξενεί μικρά μαγαζάκια, ζαχαροπλαστεία και καφέ που προσφέρουν παραδοσιακά εδέσματα, όπως τον τοπικό μπακλαβά, ενώ το λιμάνι της Κύμης, θεωρείται η κατάλληλη επιλογή τόσο για τη νυχτερινή διασκέδαση όσο και για τις πρωινές βόλτες πλάι στη θάλασσα, κάτω από τα αλμυρίκια. Στην ίδια ευθεία, προς την παραλία Σουτσίνι, εντοπίζονται βράχια και πλάκες που έχουν δημιουργηθεί από την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που υπήρχε πριν εκατοντάδες χρόνια στην περιοχή.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Κύμης ωστόσο, είναι οι παραλίες και οι ακτές που εντοπίζονται σε κοντινές αποστάσεις και ενδείκνυται για ολοήμερες αποδράσεις και βουτιές στα νερά του Αιγαίου. Από τον Κάβο, μέχρι τον Κάλαμο, απλώνονται ακτές με ορισμένες να παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα τους και τη φυσική ομορφιά τους.

Οι 3 παραλίες κοντά στην Κύμη που αξίζει να ανακαλύψετε

Παραλία Μάγειρας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Κύμη, περίπου 15 λεπτά οδικώς και αποτελεί έναν αυθεντικό προορισμό για όσους αναζητούν ήρεμες στιγμές πλάι στο κύμα, μακριά από την πολυκοσμία.

Η παραλία Μάγειρας, είναι μία από τις πιο απομονωμένες ακτές με κρυστάλλινα νερά, βότσαλα και ένα άγριο φυσικό τοπίο που αναδεικνύει τη γοητεία της ανατολικής Εύβοιας. Μέχρι και σήμερα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από την έντονη τουριστική ανάπτυξη, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον, ιδανικό για όσους αγαπούν τη φύση και το ανοιχτό πέλαγος.

Αν βρεθείτε στην περιοχή, καλό θα ήταν να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα και να έχετε προμηθευτείτε τα απαραίτητα προκειμένου να απολαύσετε την ημέρα σας χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθείτε από το σημείο.

{https://www.youtube.com/watch?v=9L4UTBCjZfQ}

Παραλία Καλάμου

Λίγο πιο μακριά από τον Μάγειρα και 15 χιλιόμετρα μακριά από την Κύμη, απλώνεται η παραλία του Καλάμου, μία ακτή που μοιάζει να χωρίζεται σε δύο διαφορετικές παραλίες.

Από την δεξιά πλευρά, κυριαρχεί η άγρια φυσική ομορφιά, το καταπράσινο τοπίο, τα βαθιά καταγάλανα νερά και το λευκό βότσαλο, ένα σημείο που προσελκύει όσους επιθυμούν να απολαύσουν την ηρεμία.

Από την αριστερή πλευρά, απλώνεται μία οργανωμένη ακτή με άμμο, μαγαζιά, καφέ και ενοικιαζόμενα δωμάτια να παρέχουν τα απαραίτητα στου επισκέπτες και σε όσους επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο σημείο.

Το ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη παραλία, είναι το γεγονός ότι παραμένει ανέγγιχτη από τον μαζικό τουρισμό, ενώ παράλληλα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τους επισκέπτες. Αν ωστόσο σκοπεύετε να την επισκεφθείτε, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μελτέμια, καθώς σε αυτή την περίπτωση η θάλασσα αγριεύει.

{https://www.youtube.com/watch?v=9I1syNdasiE}

Παραλία Χερόμυλος

Ο Χερόμυλος είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές και γαλήνιες παραλίες της ανατολικής Εύβοιας, όπου η άγρια ομορφιά του τοπίου συναντά τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Η μεγάλη ακτή με το βότσαλο και τα βαθιά, διαυγή νερά προσφέρει την αίσθηση ενός σχεδόν ανεξερεύνητου προορισμού, ιδανικό για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τη θάλασσα σε ένα ήσυχο φυσικό περιβάλλον.

Πάνω από την παραλία, απλώνεται ο μικρός παραθαλάσσιος οικισμός με ταβέρνες, μαγαζάκια, καφέ και καταστήματα που λειτουργούν τους θερινούς μήνες και προσφέρουν τα απαραίτητα στους επισκέπτες.

Ο Χερόμυλος, αποτελεί ίσως την πιο «απομακρυσμένη» επιλογή από την Κύμη, καθώς απέχει περίπου 25 λεπτά οδικώς, ωστόσο θεωρείται μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Εύβοιας.

{https://www.youtube.com/watch?v=s86jupavskQ&t=9s}

Η Εύβοια λοιπόν, αν και θεωρείται ένας από τους πιο κοντινούς στην Αθήνα προορισμούς, έχει την ικανότητα να μαγεύει τους επισκέπτες και να τους κάνει να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Η ανατολική πλευρά του νησιού διατηρεί την «άγρια» ομορφιά της, με τα νερά του Αιγαίου να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο.