Μία εντυπωσιακή παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να αποδράσουν από την καθημερινότητα χωρίς την σπατάλη χρόνου στις πολύωρες μετακινήσεις.

Καθώς το καλοκαίρι στην Ελλάδα εδραιώνεται όλο και περισσότερο, οι κάτοικοι της Αθήνας, τείνουν να αναζητούν σημεία δροσιάς και παραλίες ιδανικές για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Πολλές φορές, φαντάζει δύσκολο το να μετακινηθεί κανείς σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς η καθημερινότητα – συχνά – αποτελεί τροχοπέδη. Ωστόσο, στην περιοχή του Αλίμου, κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, εντοπίζονται ακτές και θάλασσες που παρέχουν την απαραίτητη δροσιά και όλα όσα χρειάζονται οι εκδρομείς.

Αν λοιπόν αναζητάτε ένα μέρος για την απογευματινή βουτιά σας, ή για μία σύντομη εκδρομή το Σαββατοκύριακο, η παραλία Καλαμακίου στον Άλιμο φαντάζει η ιδανική επιλογή.

Παραλία Καλαμακίου – Μία ανάσα δροσιάς στην Αττική

Η παραλία Καλαμακίου εκτείνεται κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος και αποτελεί τμήμα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μίας από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Αττικής, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Η συγκεκριμένη ακτή διαθέτει καθαρά, ρηχά νερά, αμμουδιά και τον απαραίτητο χώρο για να αποδράσετε από την καθημερινότητα, ενώ αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες με παιδιά.

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Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της είναι ότι συνδυάζει τη θάλασσα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις. Στην περιοχή υπάρχουν οργανωμένα τμήματα με ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά και ελεύθεροι χώροι για όσους επιθυμούν να κρατήσουν τον δικό τους εξοπλισμό.

Χάρη στην εύκολη πρόσβαση, τις οργανωμένες εγκαταστάσεις και τη μικρή απόσταση από το κέντρο της πρωτεύουσας, η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν από την Αθήνα.

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Μάλιστα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η παραλία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής για όσους επιλέγουν να συνδυάσουν την εκδρομή τους με καφέ και φαγητό στα μαγαζάκια της περιοχής, ενώ το μέρος φημίζεται και για τα θαλάσσια σπορ.

Ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές ώρες, όταν ο ήλιος αρχίζει δύει, μια βόλτα στον παραλιακό δρόμο αποτελεί την ιδανική επιλογή για να ολοκληρώσετε την ημέρα σας. Το ηλιοβασίλεμα, η θάλασσα και η χαλαρή ατμόσφαιρα κάνουν την παραλία Καλαμακίου έναν προορισμό που αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται να φύγει κανείς μακριά από την Αθήνα για να απολαύσει όμορφες καλοκαιρινές στιγμές.