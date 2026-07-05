Δεν είναι στο πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Όπως πληροφορούμαστε αρμοδίως κατ΄ ιδίαν συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Ο πρωθυπουργός θα μείνει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας όσο διαρκεί η Σύνοδος, καθώς θα φτάσει το πρωί της Τρίτης και την Τετάρτη αμέσως μετά το τέλος της Συνόδου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και θα θα επιστρέψει στην Αθήνα.

Μένει να δει και ο ίδιος τι «δώρο» θα έχει ο Τραμπ στον Ερτογάν, αλλά να πληροφορηθούμε και εμείς ποιος αμερικάνος επίσημος θα επισκεφτεί την Αθήνα...

Β.Σκ.