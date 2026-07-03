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Σκοπός των ελέγχων ήταν ο εντοπισμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Εκτεταμένους ελέγχους σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας και της Καλλιθέας πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης (02/07) στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της ΔΑΟΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της ΜΚΟ «OUR RESCUE» διαπιστώθηκε η λειτουργία τριών οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων δημοτικών αρχών.

Η ΜΚΟ «OUR RESCUE» είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και την προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Οι Αρχές συνέλαβαν συνολικά 7 γυναίκες, κατηγορούμενες για παραβίαση σφραγίδων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Παράλληλα, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.535 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες επανασφράγισης των οίκων ανοχής.