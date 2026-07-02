Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις - Τουλάχιστον 4,1 εκατ. ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Κυριακή (5/7).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν απόψε (2/7) με έπαθλο περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 3, 11, 18, 30 και Τζόκερ το 7.

Άλλο ένα τζακ ποτ σημειώθηκε απόψε, όμως ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επιπλέον, 14 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση του Τζόκερ την ερχόμενη Κυριακή (5/7) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,1 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=K0Gw4M6LLgU}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: