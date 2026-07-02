Η φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας αποτελεί, μέχρι στιγμής, τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Στην εξιχνίαση των αιτίων της μεγάλης αγροτοδασικής φωτιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη (01/07) στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών, στη Φθιώτιδα, προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία μετέβησαν άμεσα στην περιοχή και προχώρησαν στις απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 43χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά αποτελεί, μέχρι στιγμής, τη μεγαλύτερη αγροτοδασική φωτιά που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

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31 εναέρια και 155 πυροσβέστες

Στο μέτωπο της φωτιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας επιχείρησαν 155 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυάριθμους εθελοντές και 41 πυροσβεστικά οχήματα.

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Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο αριθμός των εναέριων μέσων που συνέδραμαν, καθώς μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο έχουν αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 2α Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.