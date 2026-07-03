Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 8 ατόμων.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της απαγωγής της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουζμάν, διευθύντριας τοπικού μέσου ενημέρωσης στο Μεξικό. Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της ανατολικής πολιτείας Βέρακρους, το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε στο εσωτερικό μιας κατοικίας, με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά της.

Λόγω των έντονων αντιδράσεων και της κατακραυγής που προκάλεσε η υπόθεση στην κοινή γνώμη, η ομοσπονδιακή εισαγγελία ανέλαβε πλέον εξ ολοκλήρου το βάρος των ερευνών, αφαιρώντας τη δικαιοδοσία από τις τοπικές αρχές.

Η Γκουζμάν είχε απαχθεί στα μέσα Ιουνίου από την οικία της. Το φως της δημοσιότητας μάλιστα είχε δει ένα σοκαριστικό βίντεο 35 δευτερολέπτων, το οποίο κατέγραψε τη στιγμή της απαγωγής . Στο υλικό εμφανίζεται ένας κουκουλοφόρος να σπάει την πόρτα με βαριοπούλα, ενώ αμέσως μετά ένας δεύτερος, ένοπλος συνεργός του, καταφέρνει να την παραβιάσει με κλωτσιές, προτού το βίντεο διακοπεί απότομα.

{https://x.com/AbejorroMedia/status/2073103962174001498}

Οκτώ συλλήψεις

Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε οκτώ συλλήψεις υπόπτων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τέσσερα μέλη της δημοτικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ένστολοι λειτουργούσαν ως άμεσοι συνεργοί του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη, τρόφιμα και πόρους στο δίκτυο που οργάνωσε τη βίαιη απαγωγή της δημοσιογράφου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/mx_observa/status/2073106213080850810}

Τρίτη δολοφονία δημοσιογράφου στο Βέρακρους

Η πολιτεία Βέρακρους παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές για τους δημοσιογράφους, με τη Ροξάνα Γκουζμάν να αποτελεί την τρίτη δολοφονία δημοσιογράφου για το 2026. Τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς, ο Κάρλος Κάστρο έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα σε εστιατόριο, ενώ τον Ιούνιο, ο ελεύθερος ρεπόρτερ Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές δολοφονήθηκε μέσα σε ταξί. Το τελευταίο αυτό θύμα βρισκόταν μάλιστα υπό καθεστώς προστασίας από τις τοπικές αρχές, καθώς είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές λόγω του δημοσιογραφικού του έργου.

{https://x.com/DiariodeYucatan/status/2073103380197625874}

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, το Μεξικό συγκαταλέγεται διεθνώς στις πιο αιματοβαμμένες χώρες για τον Τύπο. Από το 1994 έχουν δολοφονηθεί περισσότεροι από 150 δημοσιογράφοι στην επικράτειά του, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του 2025 καταγράφηκαν εννέα δολοφονίες επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης.