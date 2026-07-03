Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 3.032 επιβάτες και 1.144 μέλη πληρώματος.

Τουλάχιστον 125 επιβάτες και μέλη πληρώματος εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας στο Σαν Φρανσίσκο, προκαλώντας συναγερμό στις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Το πλοίο Ruby Princess πραγματοποιούσε ένα ταξίδι 20 ημερών με επιστροφή από το Σαν Φρανσίσκο προς τον Καναδά και την Αλάσκα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 102 επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος αρρώστησαν από νοροϊό, σύμφωνα με το CDC. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 3.032 επιβάτες και 1.144 μέλη πληρώματος, με τους νοσήσαντες να εμφανίζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και εξαπλώνεται εύκολα μέσω του φαγητού ή των επιφανειών, ιδιαίτερα σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Για τους περισσότερους ανθρώπους η αδιαθεσία κρατάει λίγο, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνη για άτομα με υποκείμενα νοσήματα, για μικρά παιδιά και για ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνικό εμετό, διάρροια και στομαχόπονο που μπορεί να διαρκέσουν έως και τρεις ημέρες.

Η έξαρση στο Ruby Princess, το οποίο είχε αποπλεύσει στις 12 Ιουνίου, αναφέρθηκε στο CDC λίγες ημέρες πριν την επιστροφή του. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι ασθενείς δεν αρρώστησαν όλοι ταυτόχρονα, ούτε ήταν όλοι άρρωστοι κατά την άφιξη ή την αναχώρηση του πλοίου από τα λιμάνια.

Η εταιρεία Princess Cruises δήλωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου αντέδρασε αμέσως και εφάρμοσε ενισχυμένα πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης σε όλους τους χώρους. Το πλοίο καθαρίστηκε σχολαστικά πριν αναχωρήσει για το επόμενο προγραμματισμένο ταξίδι του. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν αναφερθεί επτά παρόμοιες εξάρσεις ασθενειών σε κρουαζιερόπλοια, με τις περισσότερες να οφείλονται στον νοροϊό.

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Οι περισσότερες εξάρσεις νοροϊού συμβαίνουν όταν άνθρωποι που έχουν ήδη μολυνθεί μεταδίδουν τον ιό σε άλλους με άμεσο τρόπο, όπως όταν μοιράζονται φαγητό ή σκεύη. Ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί από μολυσμένο νερό ή επιφάνειες.

Σύμφωνα με το ABCNews, ειδικοί τονίζουν ότι το συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα είναι το πιο σημαντικό μέτρο προστασίας, ειδικά μετά τη χρήση της τουαλέτας ή πριν από το φαγητό. Το CDC επισημαίνει ότι τα αντισηπτικά χεριών από μόνα τους δεν είναι εξίσου αποτελεσματικά ενάντια στον συγκεκριμένο ιό.