Ενόψει του ματς Μεξικό- Αγγλία για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Η εθνική Αγγλίας παίρνει μέτρα, ενόψει της άφιξής της στο Μεξικό, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ντόπιοι δεν θα διαταράξουν εσκεμμένα τον ύπνο των παικτών, πριν από το ματς για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ θα αντιμετωπίσει το Μεξικό για το «εισιτήριο» που οδηγεί στα προημιτελικά, τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7, 03:00). Τα «λιοντάρια» αναμένεται να φτάσουν αύριο, Παρασκευή, στην Πόλη του Μεξικού, οπότε θα περάσουν δύο νύχτες εκεί πριν το ματς.

Το Εκουαδόρ, η ομάδα που αποκλείστηκε από το Μεξικό στους «32» του Μουντιάλ 2026, υπέβαλε διαμαρτυρία στη FIFA. Σύμφωνα με αυτή, Μεξικάνοι φίλαθλοι κράτησαν επίτηδες τους αντιπάλους ξύπνιους, περνώντας με ηχεία, κόρνες και μηχανές αργά τη νύχτα, έξω από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει το Εκουαδόρ.

Η Αγγλία θέλει να κρατήσει μυστικό το πού θα καταλύσει, αλλά βέβαια υπάρχει η ανησυχία ότι αυτό θα διαρρεύσει τελικά στα social media. Έτσι, σε ποδοσφαιριστές και άλλα μέλη της αποστολής που δεν έχουν μαζί τους τα κατάλληλα «αξεσουάρ»- για παράδειγμα ωτοασπίδες ή sleep bands, θα τους δοθούν φυσικά βοηθήματα, ή συσκευές λευκών ήχων, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαταραχθεί ο ύπνος τους.

Μουντιάλ 2026: Πρόβλημα και το υψόμετρο για τους Άγγλους

Ο ύπνος δεν είναι η μόνη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι ενόψει του ματς με το Μεξικό για το Μουντιάλ 2026, αφού αυτό θα γίνει σε μεγάλο υψόμετρο. Η Πόλη του Μεξικού βρίσκεται 2.240 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, κάτι που σημαίνει ότι είναι λιγότερο το οξυγόνο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών, ιδιαίτερα αν δεν έχουν εγκλιματιστεί στις συνθήκες.

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Το Μεξικό έχει παίξει και τα τέσσερα ματς του στο Μουντιάλ 2026 σε συνθήκες μεγάλου υψομέτρου. Οι τρεις αναμετρήσεις φιλοξενήθηκαν στο Azteca Stadium της Πόλης του Μεξικού και η μία στη Γουαδαλαχάρα, που βρίσκεται 1.566 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Ιδανικά, οι αθλητές που αγωνίζονται σε μεγάλο υψόμετρο θα πρέπει να περάσουν 1-2 εβδομάδες σε αυτό το επίπεδο, προκειμένου να εγκλιματιστεί το σώμα τους και να παράγει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Τούχελ: Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στο υψόμετρο

Ο Τούχελ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα σε δηλώσεις του. «Το υψόμετρο θα είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα για εμάς, επειδή δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε σωματικά σε αυτό», δήλωσε. «Σε τέσσερις ημέρες, είναι αδύνατο αυτό. Μπορεί να προκύψουν περισσότερα εμπόδια, αλλά είμαστε έτοιμοι για αυτό. Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στο υψόμετρο, αυτό θα είναι απλά ένα τεράστιο πλεονέκτημα που θα έχει το Μεξικό», παραδέχθηκε.

«Χρειάζεται χρόνος. Εμείς έχουμε μόνο τρεις ημέρες ανάμεσα σε αυτά τα ματς. Σωματικά δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστείς στο υψόμετρο. Το ξέραμε από πριν. Είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω έχουμε δείξει ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.

Πηγή: BBC