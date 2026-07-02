Έτσι θα είναι το νέο « Γήπεδο Καραϊσκάκη» – Όλες οι λεπτομέρειες του εμβληματικού έργου της έδρας των Πειραιωτών.

Μία ιστορική στιγμή για τον Ολυμπιακό πραγματοποιήθηκε με την επίσημη παρουσίαση του σχεδίου για το νέο Γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε μια εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο για το μέλλον του συλλόγου.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Βαγγέλη Μαρινάκη το νέο γήπεδο θα διαθέτει αυξημένη χωρητικότητα, που εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις, ενώ θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για φιλάθλους, αθλητές και λειτουργίες υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, το έργο ενσωματώνει σύγχρονες αρχιτεκτονικές λύσεις, με έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την εμπειρία του θεατή, μετατρέποντας το γήπεδο σε πολυχρηστικό αθλητικό και ψυχαγωγικό χώρο. Η ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ολυμπιακού για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο υποδομών.

{https://www.youtube.com/watch?v=wslPSwcgNG4}

Oι φωτογραφίες από το νέο Γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/OlympiacosFC/posts/pfbid02VsSRk1VYXY53MqGPbq1TCvvWPYVc6dtZfGHSAYFp7DHTVguuz2ZnwYFNWWffQTCvl}