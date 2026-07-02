Η Σάκκαρη νίκησε τη Ραχίμοβα, επόμενη αντίπαλός της η Παολίνι.

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά αντέδρασε, νίκησε την Καμίλα Ραχίμοβα και πέρασε στον τρίτο γύρο του Wimbledon για πρώτη φορά έπειτα από δύο χρόνια.

Έπειτα από «μάχη» 2 ωρών και 44 λεπτών, η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε τελικά με 6-3, 0-6, 7-6(7). Ξεκίνησε δυναμικά, κατακτώντας το πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο κυριάρχησε η Ραχίμοβα, που δεν της επέτρεψε να κατακτήσει ούτε ένα game και έτσι η Ουζμπέκα ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο σετ, η Ραχίμοβα προηγήθηκε 5-3 και βρέθηκε δύο games μακριά από τη νίκη. Όμως, σε εκείνο το σημείο ήρθε η αντίδραση της Σάκκαρη, η οποία ισοφάρισε σε 5-5 και οδήγησε την αναμέτρηση στο tie-break, επικρατώντας με 10-5 για να προκριθεί.

Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στο Wimbledon

Στον τρίτο γύρο, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι, το Σάββατο (4/7). Η 30χρονη Ιταλίδα βρίσκεται στο Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης και είχε φτάσει στον τελικό του Wimbledon το 2024, όταν έχασε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η Σάκκαρη έχει αντιμετωπίσει πέντε φορές στην καριέρα της την Παολίνι και έχει το πάνω χέρι στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με 3-2, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους «συνάντηση», τον Φεβρουάριο στη Ντόχα.