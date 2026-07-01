Ο Εμπαπέ έφτασε τα 18 γκολ σε Μουντιάλ, ενώ το Μεξικό κράτησε για άλλη μία φορά ανέπαφη την εστία του.

Τον τίτλο των φαβορί επιβεβαίωσαν Γαλλία και Μεξικό, οι οποίες επικράτησαν εύκολα της Σουηδίας και του Εκουαδόρ αντίστοιχα και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Συνεχίζει ακάθεκτος ο Εμπαπέ

Η Γαλλία κέρδισε με άνεση 3-0 τη Σουηδία στο Νιου Τζέρσει, με τους Κίλιαν Εμπαπέ και Μίκαελ Ολίσε να κάνουν κυριολεκτικά ό,τι ήθελαν την άμυνα των Σκανδιναβών.

Ο Εμπαπέ σκόραρε δις στο 45' και στο 74΄, ενώ το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ έγραψε και ο Μπαρκολά στο 53΄. Ο Ολίσε μοίρασε δύο ασίστ. Με τα δύο αυτά τέρματα ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 18 σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γαλλία, η οποία μέχρι τώρα θεωρείται στα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση, θα βρει στο δρόμο της στους «16» την έκπληξη της διοργάνωσης, Παραγουάη.

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Το Μεξικό αρνείται να δεχθεί γκολ

Οι συνδιοργανωτές ήταν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης κυρίαρχοι απέναντι στο Εκουαδόρ και με την «αύρα» του ιστορικού στάδιου Ατζέκα πέτυχαν την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια στο Μουντιάλ 2026, παίρνοντας παράλληλα και την πρόκριση στους 16.

Τα γκολ για το Μεξικό πέτυχαν στο πρώτο ημίχρονο οι Κινιόνες (22') και Χιμένεζ (31').

Το Μεξικό είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ στη διοργάνωση.

Αντίπαλος των «Ατζέκων» στη φάση των «16» θα είναι ο νικητής του ζευγαριού ΛΔ Κονγκό - Αγγλία.

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