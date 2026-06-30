Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στην ιστορία του το Μαρόκο: Οι Βορειοαφρικανοί επικράτησαν με 3-2 της Ολλανδίας στα πέναλτι έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Το Μαρόκο πανηγυρίζει την πρόκρισή του στους «16» του Μουντιάλ 2026 για τρίτη φορά στην ιστορία του και δεύτερη συνεχόμενη. Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» επικράτησαν της Ολλανδίας με 3-2 στα πέναλτι (1-1 κ.δ. και παράταση) στο «Estadio Monterrey» της Γουαδαλούπε, στο πλαίσιο της φάσης των «32».

Στην επόμενη φάση, το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον Καναδά το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 20:00, στο «NRG Stadium» του Χιούστον.

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Η εικόνα του αγώνα

Το Μαρόκο ήταν ανώτερο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχοντας εξαιρετική τακτική (με τον προπονητή Ουαχμπί να περιορίζει τα πλάνα του Κούμαν), κορυφαίο τον Ουναΐ στη μεσαία γραμμή και σημαντικές ευκαιρίες, ανάμεσά τους και ένα δοκάρι με τον Χακίμι στο 52'. Αντίθετα, η Ολλανδία είχε παθητικό ρόλο, κάνοντας την πρώτη της τελική προσπάθεια μόλις στο 44'.

72' (0-1): Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Κόντι Χάκπο άνοιξε το σκορ για την Ολλανδία με πλασέ, σε μια φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή, καθώς λίγες μέρες πριν είχε μάθει για την αποβολή της συζύγου του.

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91' (1-1): Το Μαρόκο δικαιώθηκε στο φινάλε, με τον στόπερ Ισά Ντιόπ να ισοφαρίζει με καρφωτή κεφαλιά μετά από σέντρα του Ταλμπί.

Στην παράταση, ο Ολλανδός τερματοφύλακας Φερμπρούχεν (που ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του) κράτησε το 1-1 στο 97', κάνοντας μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση σε εξ επαφής σουτ του Ραχίμι.

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Τελικά, το ματς οδηγήθηκε στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, όπου οι Μαροκινοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι, επικράτησαν με 3-2 και πήραν μια πανάξια πρόκριση.

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