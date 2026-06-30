Οι «βίκινγκς» σάλπαραν στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Η Νορβηγία επικράτησε με σκορ 2-1 της ποιοτικής και ανταγωνιστικής Ακτής Ελεφαντοστού και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, με τους Σκανδιναβούς να συνεχίζουν να ονειρεύονται.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Ιβοριανούς να πιέζουν ψηλά, ωστόσο καμία από τις δύο ομάδες δεν έκανε κάποια αξιόλογη προσπάθεια. Η πρώτη καλή στιγμή για την Ακτή Ελεφαντοστού ήρθε λίγο πριν το hydration break, με τον Κονάν να σουτάρει χωρίς ωστόσο να βρει στόχο.

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Στο 27' ο Ντιομαντέ έκανε τη σέντρα, όμως ο Πέπε δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει.

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Το σκορ για την Νορβηγία άνοιξε με υπέροχο τέρμα ο Νούσα στο 39'. Ο Μπέργκ πάσαρε στον εξτρέμ της Λειψίας και εκείνος με ένα εξαιρετικό πλασέ σχεδόν από τη γωνία της μεγάλης περιοχής έκανε το 1-0.

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Η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσε για την ισοφάριση και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, με τον Νίλαντ να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις. Η επιμονή των Ιβοριανών απέδωσε καρπούς στο 74ο λεπτό, όταν ο Αμάντ Ντιαλό, έπειτα από όμορφη συνεργασία με τον Νικολά Πεπέ, έκανε το 1-1.

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Ωστόσο, η απάντηση της Νορβηγίας ήταν άμεση. Στο 86', ο Έρλινγκ Χάαλαντ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μπεργκ και με εύστοχο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην ομάδα του την πρόκριση. Το γκολ αυτό ήταν το πέμπτο του Χάαλαντ στη διοργάνωση και το 60ό με τη φανέλα της εθνικής Νορβηγίας.

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Στις καθυστερήσεις, ο Νίλαντ σταμάτησε ξανά τον Ντιαλό, διατηρώντας το προβάδισμα και «σφραγίζοντας» την πρόκριση των Σκανδιναβών.

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Η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τη Βραζιλία.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

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