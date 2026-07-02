Η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον βρίσκονται στο επίκεντρο του ισχυρού καύσωνα που πλήττει τις ΗΠΑ, με τις αρχές να προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες, αυξημένη πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο και θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Αντιμέτωποι με τον καύσωνα βρίσκονται εκατομμύρια κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, με την κατάσταση εξαιτίας της ζέστης να είναι αποπνικτική.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) «το κύμα επικίνδυνης ζέστης ρεκόρ θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ έως την Παρασκευή, κατόπιν θα επικεντρωθεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Επετείου της Ανεξαρτησίας

{https://x.com/NewYork_Insight/status/2071246598689243358}

«Πολλά ρεκόρ ημερήσιας θερμοκρασίας θα μπορούσαν να καταρριφθούν», επισήμαναν, προσθέτοντας πως αυτή η ζέστη θα επιδεινωθεί από την υγρασία.

Στην Νέα Υόρκη, η αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται να φθάσει μέσα στην ημέρα τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα προάστιά της, η μέγιστη θερμοκρασία θα μπορούσε να φθάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που καταιγίδες αναμένονται για αύριο Παρασκευή.

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«Αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο ακραίο κύμα ζέστης που αυτή η πόλη γνωρίζει για περισσότερα από 10 χρόνια», προειδοποίησε χθες ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/NYCMayor/status/2072524613280469002}

«Υπό ακραία πίεση» το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Αν και η πλειονότητα των κτιρίων στις ΗΠΑ είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού, οι καύσωνες προκαλούν περισσότερους νεκρούς σε σύγκριση με τους κυκλώνες και τις πλημμύρες.

Αυτό το κύμα καύσωνα ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές λόγω της διάρκειάς του και της έντασής του, που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την υγεία των πιο ευάλωτων ανθρώπων ή ακόμα και των τουριστών που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτήν την αποπνικτική ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία, την ώρα που οι θερμοκρασίες της νύχτας θα μπορούσαν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα.

Χθες, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Σικάγο βρέθηκε υπό ακραία πίεση, σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο ComEd, ο οποίος προέτρεψε τους καταναλωτές να μειώσουν αμέσως την κατανάλωσή ενέργειας.

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Στη Νέα Υόρκη, ο Ζοχράν Μαμντάνι βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων, αφού ζήτησε από τους κατοίκους να αποσυνδέσουν προληπτικά τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν και να ρυθμίσουν το κλιματιστικό τους στους 25,5°C και όχι σε χαμηλότερη θερμοκρασία, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του δικτύου.

Αυτός ο καύσωνας εκτυλίσσεται την ώρα που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν με μεγαλειώδη τρόπο το Σάββατο την επέτειο 250 ετών από την Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας, με πλήθος εκδηλώσεων να έχουν προγραμματιστεί σε εξωτερικούς χώρους.

Ο καύσωνας επηρεάζει το Μουντιάλ και στον Καναδά

Μέτρα προστασίας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών καλούνται να λάβουν οι φίλαθλοι στο Τορόντο ενόψει της αναμέτρησης Πορτογαλία - Κροατία για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με το Reuters, έχουν γίνει οι απαραίτητες συστάσεις στους φιλάθλους να παραμένουν διαρκώς ενυδατωμένοι και να περιορίσουν την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αισθητή θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου λόγω της αυξημένης υγρασίας, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις υπαίθριες εκδηλώσεις και τα fanzone.

Το Τορόντο φιλοξενεί την τελευταία αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Toronto Stadium, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες πολλές περιοχές του Καναδά.