Η δημόσια ραδιοφωνική τηλεόραση της Βοσνίας επιβεβαίωσε την απουσία της από τον θεσμό της Eurovision για το 2027.

Εκτός Eurovision θα παραμείνει για ακόμη μία χρονιά η Βοσνία Ερζεγοβίνη στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το 2027 στη Βουλγαρία.

Η δημόσια ραδιοφωνική τηλεόραση της χώρας σύμφωνα με το eurovoix, επιβεβαίωσε την είδηση στο ESC Today, προφασιζόμενη οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει χρέη προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοφωνική Ένωση και υπόκειται σε κυρώσεις από τον οργανισμό.

Συγκεκριμένα, η BHRT φέρεται να έχει υποστεί κυρώσεις από την EBU από τον Δεκέμβριο του 2016 λόγω των ανεξόφλητων χρεών της και έκτοτε δεν έχει μπορέσει να επιστρέψει στη Eurovision.

{https://x.com/Eurovoix/status/2073108610553417828}

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Η τελευταία εμφάνιση της Βοσνίας στο διαγωνισμό τραγουδιού, σημειώθηκε το 2016 όταν ο εκπρόσωπος Deen, μαζί με τους Dalal, Ana Rucner και Jala επιχείρησαν – ανεπιτυχώς – να προκριθούν στον τελικό, τερματίζοντας 11η στους ημιτελικούς.

Ιστορικά, η Βοσνία συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision το 1993, εν μέσω πολέμου και την καλύτερη θέση στον πίνακα βαθμολογιών την έλαβε το 2006, οπότε και βρέθηκε στην τρίτη θέση με το τραγούδι «Lejla» και την Hari Mata Hari.

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2073103191063863806}

Φέτος, στα πλαίσια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη, η Βουλγαρία κέρδισε για πρώτη φορά το τρόπαιο και η Eurovision αναμένεται να επιστρέψει στα Βαλκάνια, ύστερα από δεκαετίες.