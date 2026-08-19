Η κοινή πορεία των δύο πλευρών, που ξεκίνησε το 2023, επεκτείνεται πλέον έως το 2028.

Η Novibet ανανεώνει για δύο ακόμη χρόνια τη συνεργασία της με την ΠΑΕ Παναιτωλικός, συνεχίζοντας να βρίσκεται στο πλευρό ενός από τους ιστορικότερους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η κοινή πορεία των δύο πλευρών, που ξεκίνησε το 2023, επεκτείνεται πλέον έως το 2028.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταθερή επιλογή της Novibet να επενδύει σε σχέσεις με προοπτική, επιλέγοντας συλλόγους που ξεχωρίζουν για την ιστορία τους, την αυθεντική τους ταυτότητα και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν στις κοινότητες που εκπροσωπούν.

Με έναν αιώνα παρουσίας, ο Παναιτωλικός αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Η ιδιαίτερη ταυτότητά του αποτυπώνεται και στον Τίτορμο, το εμβληματικό σύμβολο του συλλόγου, που εκφράζει τη δύναμη, την επιμονή και το αγωνιστικό πνεύμα τα οποία συνοδεύουν την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια.

Για τη Novibet, κάθε αθλητική συνεργασία αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Μέσα από τη διαχρονική παρουσία της στον ελληνικό αθλητισμό, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί ουσιαστική αξία για τους συλλόγους, τους φιλάθλους και τις περιοχές που εκπροσωπούν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλητισμού και ενισχύοντας πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.