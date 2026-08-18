Μία παραλία στη Φωκίδα που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε νέα σας απόδραση, ακόμη και τον Σεπτέμβρη. Μια μικρή παραθαλάσσια γωνιά μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα συνεχίζει να δείχνει το πιο «ζεστό του πρόσωπο» με τις σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα να αποτελούν – σχεδόν – προτεραιότητα για όσους επέστρεψαν από τις διακοπές τους ή για εκείνους που αναζητούν τον επόμενο προορισμό για εκδρομές σε καταγάλανες θάλασσες και εντυπωσιακές παραλίες.

Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, παραθαλάσσιοι οικισμοί και άγνωστες πλευρές της χώρας παραμένουν διαθέσιμοι και έτοιμοι να φιλοξενήσουν τις νέες καλοκαιρινές σας αναμνήσεις.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η παραλία Σκάλωμα της Φωκίδας, μία ακτή που, μάλλον όχι άδικα, χαρακτηρίζεται ως μία από τις ομορφότερες της Ελλάδας.

Παραλία Σκάλωμα – Μία ακτή με σπάνια ομορφιά

Η παραλία Σκάλωμα αποτελεί μία όμορφη παραθαλάσσια γωνιά της Φωκίδας, με καταγάλανα νερά, καταπράσινο τοπίο και έναν γραφικό κολπίσκο που την κάνουν ξεχωριστή επιλογή για σύντομες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Βρίσκεται στη Δωρίδα Φωκίδας, στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και απέχει σχεδόν 17 χιλιόμετρα από την Ναύπακτο και 238 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

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Η συγκεκριμένη απόσταση μεταφράζεται σε περίπου 2,5 ώρες οδήγησης που όμως οδηγούν σε ένα σπάνιο τοπίο.

Η παραλία απλώνεται σε έναν μικρό και άκρως εντυπωσιακό κόλπο, εκεί όπου τα νερά του Κορινθιακού συναντούν το λευκό βότσαλο της ακτής, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη αντίθεση και ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο νησί, παρά ηπειρωτική Ελλάδα.

Το χωριό Σκάλωμα και η ομώνυμη παραλία

Το Σκάλωμα, είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό με την ομώνυμη παραλία να γίνεται πόλος έλξης τόσο για τους ντόπιους κατοίκους, όσο και για όσους αναζητούν την απόλυτη ηρεμία μακριά από την καθημερινότητα.

Το χωριό είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στον μικρό κόλπο, ενώ σε κοντινή απόσταση από την παραλία εντοπίζονται καταστήματα, μικρά μαγαζιά, ταβέρνες και εστιατόρια που προσφέρουν φρέσκο φαγητό δίπλα στη θάλασσα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Η παραλία του χωριού αντίστοιχα, είναι μικρή και άκρως εντυπωσιακή, ωστόσο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το δρόμο Γαλαξιδίου – Ναυπάκτου και διατηρεί τον ήρεμο χαρακτήρα της και τα καταγάλανα νερά της.

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, η επίσκεψη στο Σκάλωμα μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με μία σύντομη βόλτα στη Ναύπακτο ή σε άλλους παραθαλάσσιους προορισμούς, κάνοντας την περιοχή ιδανική ακόμη και για μία σύντομη απόδραση από την Αθήνα και την καθημερινότητα.