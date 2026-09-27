Η Αννα Βίσση αποκάλυψε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε μέσω Spotify ανάμεσα στα τραγούδια «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά».

Σε ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο ταξίδεψε το κοινό η Αννα Βίσση κατά τη διάρκεια της μεγάλης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια «συναντήθηκε» επί σκηνής με τη νεαρή Αννούλα, τον 17χρονο εαυτό της, από την εποχή που έκανε τα πρώτα της βήματα στην Κύπρο.

Στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβλήθηκαν αρχειακά, ασπρόμαυρα πλάνα από εμφάνισή της στο ΡΙΚ, όπου η εφηβική εκδοχή της τραγουδούσε, παίζοντας πιάνο. Ο φανταστικός διάλογος που ακολούθησε ανάμεσα στην καταξιωμένη σταρ και στη 17χρονη Αννα, ενθουσίασε τις χιλιάδες των θαυμαστών της που κατέκλυσαν το στάδιο.

«Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί; Πάνω από 200;» αναρωτήθηκε η νεαρή Αννα, με την τραγουδίστρια να απαντά χαμογελώντας «ναι, πάνω σίγουρα», για να λάβει την αφοπλιστική ατάκα: «Πω πω, σκίσαμε δηλαδή, μπράβο!».

Η κουβέντα πέρασε γρήγορα στις στιλιστικές αλλαγές των δεκαετιών. «Τι έκανες στα μαλλιά μου;» ρώτησε με απορία η έφηβη 'Αννα. «Μόνο αυτό πρόσεξε πάνω μου, παιδιά;» σχολίασε η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στο κοινό, συμπληρώνοντας: «Τα μαλλιά και τι δεν τα έχω κάνει! Τα έκανα κόκκινα, κίτρινα, σαντρέ, τα έκοψα, τα μάκρυνα, τα ξύρισα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@marinafn/video/7689987096974478614}

«Μια χαρά είναι τα ξανθά», σχολίασε η νεαρή εκδοχή της με την τραγουδίστρια να συμφωνεί χαμογελώντας. Στη συνέχεια τη ρώτησε: «Τι έτος έχετε;». Ακούγοντας την 'Αννα Βίσση να απαντά «2026», η μικρή αντέδρασε λέγοντας: «Και ακόμη τραγουδάς; Και τι τραγούδια λες;».

«Αυτά που μου γράφει ο Νίκος», της απάντησε η ερμηνεύτρια, προκαλώντας την εύλογη απορία της 17χρονης: «Ποιος Νίκος;». «Σωστά, δεν ξέρεις ακόμα ποιος είναι ο Νίκος. Μεγάλη ιστορία, κρατάει πάνω από μισό αιώνα», σχολίασε η τραγουδίστρια.

Η στιγμή κορυφώθηκε όταν η νεαρή Αννα ρώτησε: «Εμένα με αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει;», για να λάβει την απάντηση: «Εσένα σε έχω μεγαλώσει. Θα είμαστε για πάντα μαζί».

Αμέσως μετά, η καταξιωμένη καλλιτέχνις ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι «Ξανά», ενώ η κεντρική σκηνή πλημμύρισε» από φωτογραφίες και εξώφυλλα της σπουδαίας δισκογραφικής της πορείας, χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Στη συνέχεια, η Αννα Βίσση αποκάλυψε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε μέσω Spotify ανάμεσα στα τραγούδια «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά».

Ανακοινώνοντας πως το κοινό ανέδειξε πρώτο το «Μαύρα γυαλιά», η δημοφιλής ερμηνεύτρια χάρισε στους θαυμαστές της μια καθηλωτική ερμηνεία του αγαπημένου τραγουδιού, φορώντας ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά.