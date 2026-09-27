Ενισχυμένα δρομολόγια στη Γραμμή 1 και 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ για την ομαλή και ασφαλή επιστροφή του κοινού.

Με 19 συρμούς σε κυκλοφορία, εκ των οποίων 8 επιπλέον ενισχυτικοί, καλύφθηκε η αυξημένη κίνηση στη Γραμμή 1, τόσο κατά τη σταδιακή προσέλευση των θεατών από τις 6 το απόγευμα, όσο και κατά τη μαζική αποχώρησή τους.

Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος δόθηκε μετά το τέλος της συναυλίας της Άννας Βίσση, οπότε περίπου 35.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από το ΟΑΚΑ. Από τις 00:30 έως τις 02:30, από τον σταθμό «Ειρήνη» πραγματοποιήθηκαν 41 συνολικά διελεύσεις συρμών, ενώ η λειτουργία της Γραμμής ολοκληρώθηκε στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πίσω από την αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. Οδηγοί, σταθμάρχες, προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, επιθεωρητές λειτουργίας, εργαζόμενοι συντήρησης και ασφάλειας δικτύου εργάστηκαν το βράδυ του Σαββάτου για την ομαλή λειτουργία της Γραμμής και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στην αποσυμφόρηση της μετακίνησης συνέβαλε και η 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. Οι θεατές είχαν έτσι τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τον τελικό προορισμό τους.