Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του στάθηκε στην ανασκόπηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή 27/9 όπου μίλησε μεταξύ άλλων και για το Διεθνές Δίκαιο.

«Τα ευχολόγια του κ. Μητσοτάκη για το "Διεθνές Δίκαιο" και τη "διεθνή νομιμότητα" είναι σκέτη κοροϊδία, όταν η κυβέρνηση του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες, εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, ΗΠΑ-Ισραήλ, από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν, όταν οι "ισχυρές συμμαχίες" ΝΑΤΟ-ΕΕ, που στηρίζουν όλα τα κόμματα του συστήματος, είναι αυτές που "φουσκώνουν τα πανιά" της τουρκικής προκλητικότητας.

Αντίστοιχα και τα ευχολόγια για το "κόστος ζωής" και το "διαθέσιμο εισόδημα" είναι κούφια λόγια, όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης απορρίπτουν συστηματικά τις προτάσεις του ΚΚΕ, που εξασφαλίζουν πραγματική ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας, αλλά και γιατί "κοστολογούν" τα πάντα με κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Πραγματική διέξοδο στα αδιέξοδα της πολιτικής τους θα δώσει ο λαός, με τους αγώνες του και τη συμπόρευσή του με το ΚΚΕ, σε σύγκρουση με το σύστημα του κέρδους, που μετατρέπει σε απειλή ακόμα και τα πιο θαυμαστά επιτεύγματα της επιστήμης» ανέφερε.