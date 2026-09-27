Αφορμή η κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού.

Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου άσκησε με ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού και την απουσία, όπως επισημαίνει, οποιασδήποτε αναφοράς στην τραγωδία στην Πλάκα και στα προβλήματα που έχουν προκύψει στην Κυψέλη με τα έργα του Μετρό.

«Πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του», έγραψε αρχικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Μεγάρου Μαξίμου.

Στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Γράφει κυριακάτικο μήνυμα και δεν αφιερώνει μια λέξη στα όσα τραγικά συνέβησαν στην Πλάκα; Δεν λέει μια κουβέντα για τα όσα συμβαίνουν με το metro στην Κυψέλη;».

Η αναφορά στην Πλάκα αφορά την ισχυρή έκρηξη σε νεοκλασικό κτίριο, όπου εντοπίστηκαν νεκροί οι έξι άνθρωποι που αγνοούνταν. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται.

Παράλληλα, στην Κυψέλη έχουν αναφερθεί προβλήματα σε κτίρια που συνδέονται με τις εργασίες για τη νέα γραμμή του Μετρό, με τον Δήμο Αθηναίων να ζητά ασφάλεια, διαφάνεια και άμεσες παρεμβάσεις για τους κατοίκους.

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Ο Κώστας Ζαχαριάδης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, γράφοντας: «Σε ποια χώρα ζουν; Σε ποια πόλη ζουν; Εκτός τόπου και χρόνου. Άνοιωθο επιτελείο, αχάμπαρος Πρωθυπουργός».

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid02JDayAWMrZK3xhfcUgvjgwc6LjwAiGW6A4FGZt6EuL9HDoNBcDmMQ7oNDXtUarY3ql}