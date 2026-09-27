Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ.
Όπως αναφέρει, «το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:
Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.
2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο».