Σαρώνουν τη χώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το «σκληρό» της πρόσωπο σε πολλές περιοχές της χώρας δείχνει τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 27/9 η κακοκαιρία, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι έντονα και να αναμένεται να συνεχίσουν να επικρατούν.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα Κυριακή 27-09-2926 με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται:

1.Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

α.Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά) και τις δυτικές Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες.

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β.Στην Εύβοια έως το απόγευμα.

2.Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

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Σύμφωνα με την ΕΜΥ στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες την Εύβοια και πιθανώς στην Κρήτη, τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα, από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τι θα συμβεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται και σήμερα βροχές κατά περιόδους με βελτίωση από το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως και 7 Μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 15 -23 βαθμούς Κελσίου όπως τόνισε στο ΕΡΤ News ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες βροχές νωρίς το πρωί με σταδιακή βελτίωση ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 -25 βαθμούς. «Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 Μποφόρ.

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Ακόμη καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη, αν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα και αύριο» υποστήριξε για να προσθέσει: «Σημαντικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και οι θυελλώδεις βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 Μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα της Κυριακής».