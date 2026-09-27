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Αποσιωπάται μεθοδευμένα ένα πολύ μεγάλο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός.

Τελικά τι είναι είδηση στο θαυμαστό κόσμο των media;

Επί τέσσερις ημέρες δεκάδες χιλιάδες νέοι αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας πέρασαν από το Πάρκο Τρίτση για να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.



Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν δεκάδες εκ των κορυφαίων ερμηνευτών της χώρας.

Διεξήχθησαν επίσης δεκάδες συζητήσεις για τα μείζονα θέματα της ελληνικής νεολαίας και των εργαζομένων, για την πορεία της χώρας, για το τι μέλλει γενέσθαι στον κόσμο, πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να αλλάξουν.

Καμπάνιες κατά των ναρκωτικών και των πάσης φύσεως εξαρτήσεων, βιβλιοπωλεία κοκ.

Και όμως. Κανένα από τα δελτία ειδήσεων δεν ασχολήθηκε με αυτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δεν αφιέρωσε μια εικόνα, πόσο μάλλον ένα ρεπορτάζ, μια προβολή!

Καμία από τις μεγάλες εφημερίδες δεν αποσχόλησε ένα τόσο θετικό γεγονός!

Γιατί άραγε δεν αποτελούν είδηση τα παραπάνω, γιατί δεν είναι είδηση μια νεολαία που δημιουργεί, που μάχεται, που τραγουδά, που αντιπαλεύει τα ναρκωτικά σε όλα τα επίπεδα; Αν τέτοιες εκδηλώσειςε έκαναν η ΟΝΝΕΔ ή η Νεολαία ΠΑΣΟΚ -όσο υπάρχει, καθώς τα κόμματα της κεντροαριστεράς όπως και τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα δεν διαθέτουν ουσιαστικά νεολαία- πόσα ρεπορτάζ και δυθυραμβικά άρθρα θα υπήρχαν;

Προφανώς λοιπόν η μη ανάδειξη -ή έστω η στοιχειώδης κάλυψη- του Φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

Πλην, όμως, όπως έλεγε και το σύνθημα του Φεστιβάλ, «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα... Ξέρει να σκέφτεται»!