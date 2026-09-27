Η Crocs στα δικαστήρια, κατηγορώντας τη Five Below για αντιγραφή.

Ένα ζευγάρι σαμπό που πωλείται προς 7 δολάρια βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Crocs και την αμερικανική αλυσίδα οικονομικών προϊόντων Five Below.

Η γνωστή εταιρεία υποδημάτων καταγγέλλει ότι η ανταγωνίστριά της αντέγραψε χαρακτηριστικά των παπουτσιών της, παραβιάζοντας δικαιώματα που προστατεύονται από εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου από την Crocs και τη θυγατρική της Jibbitz σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Κολοράντο. Αφορά το μοντέλο «Juniors Charm Clog», αλλά και αξεσουάρ που διατίθενται από τη Five Below. Οι δύο εταιρείες έχουν ζητήσει η υπόθεση να εκδικαστεί με ενόρκους.

Οι ομοιότητες που επικαλείται η Crocs

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της USA Today, η Crocs υποστηρίζει ότι τα επίμαχα σαμπό αναπαράγουν αναγνωρίσιμα στοιχεία του Classic Clog. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η διάταξη των οπών, τα ανοίγματα σε σχήμα τραπεζίου και μια ανάγλυφη λωρίδα.

Κατά την εταιρεία, οι συγκεκριμένες ομοιότητες ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση στους καταναλωτές, οδηγώντας τους να πιστέψουν ότι τα προϊόντα της Five Below συνδέονται εμπορικά με την Crocs. Πρόκειται για ισχυρισμούς της αγωγής και όχι για δικαστική διαπίστωση παραβίασης.

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Η διαφορά στην τιμή είναι μεγάλη: τα Juniors Charm Clogs της Five Below προσφέρονταν διαδικτυακά προς 7 δολάρια, ενώ τα παιδικά Kids Crocband Clogs της Crocs πωλούνταν προς 44,99 δολάρια, σύμφωνα με το PhillyVoice.

Στο επίκεντρο και τα διακοσμητικά

Η αντιπαράθεση επεκτείνεται στα μικρά διακοσμητικά που τοποθετούνται στις οπές των παπουτσιών. Η Jibbitz υποστηρίζει ότι τα αντίστοιχα προϊόντα της Five Below παραβιάζουν τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία αφορούν μηχανισμούς στερέωσης διακοσμητικών σε υποδήματα και άλλα φορετά αντικείμενα.

Στην αγωγή περιλαμβάνεται επίσης το «Novelty Shoe Purse», ένα αξεσουάρ σε σχήμα σαμπό. Η Crocs καταγγέλλει ότι αντιγράφει στοιχεία της εμφάνισης του Classic Clog και αντίστοιχου δικού της διακοσμητικού για τσάντες.

Έτσι, η δικαστική διεκδίκηση καλύπτει τόσο την εξωτερική εμφάνιση των υποδημάτων όσο και τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζονται επάνω τους τα διακοσμητικά. Στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται καταχωρίσεις εμπορικών σημάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και συγκριτικά στοιχεία για τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις.

Η προειδοποίηση και τα αιτήματα

Η Crocs αναφέρει ότι είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις 4 Μαρτίου, γνωστοποιώντας τις ενστάσεις της. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η Five Below συνέχισε να διαθέτει τα επίμαχα προϊόντα, παρά την παραλαβή της επιστολής.

Οι ενάγουσες ζητούν αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, καθώς και μόνιμη δικαστική απαγόρευση πώλησης προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Το ύψος της αποζημίωσης δεν προσδιορίζεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

Η Five Below δεν είχε ανταποκριθεί σε αίτημα σχολιασμού του PhillyVoice κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό απάντησή της επί των συγκεκριμένων καταγγελιών που διατυπώνονται στην αγωγή.

Πηγή usatoday.com