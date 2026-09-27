Πριν από τον πόλεμο, από το Ορμούζ διερχόταν απρόσκοπτα και χωρίς τέλη περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Προειδοποίηση προς τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε η αρχή που έχει συστήσει το Ιράν για τη διαχείρισή του, απειλώντας με συνέπειες όσα ακολουθούν διαδρομές τις οποίες η ίδια χαρακτηρίζει «παράνομες».

Σε ανάρτησή της στο Χ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανέφερε ότι τέτοιες κινήσεις δημιουργούν κινδύνους οικονομικών απωλειών και απώλειας ανθρώπινων ζωών. Η προειδοποίηση αφορά το πλοίο, την πλοιοκτησία, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα.

Απειλή για περιορισμό μελλοντικών διελεύσεων

Η ιρανική αρχή συνέδεσε την παραβίαση των διαδρομών που επιβάλλει και με περιορισμούς σε επόμενα ταξίδια. Όπως ανέφερε, προβλέπεται «περιορισμός των μελλοντικών διελεύσεών του από τα στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, κάλεσε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να αποτρέπουν τέτοιες «παραβιάσεις», διαμηνύοντας ότι όσοι εμπλέκονται θα αντιμετωπίσουν μέτρα στο μέλλον. Η ανακοίνωση δεν περιορίζεται, επομένως, στην εκάστοτε διέλευση, αλλά επεκτείνει την προειδοποίηση και στη δυνατότητα μελλοντικής χρήσης του περάσματος.

Ο χαρακτηρισμός των διαδρομών ως «παράνομων» αποδίδεται στην ιρανική αρχή, η οποία επιχειρεί μέσω της ανακοίνωσης να επιβάλει συμμόρφωση των εμπορικών πλοίων με τις απαιτήσεις της.

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Εκκρεμεί το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού

Η παρέμβαση έρχεται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία του στενού. Το πέρασμα παραμένει στην πράξη κλειστό από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη υπέβαλε αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, μέσω του Κατάρ, σχέδιο για άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού μέσα σε επτά ημέρες, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι απορρίπτει την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Πριν από τον πόλεμο, από το Ορμούζ διερχόταν απρόσκοπτα και χωρίς τέλη περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία του περάσματος για τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό και τις θαλάσσιες μεταφορές.