Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον και η Αβάνα θα καταλήξουν σε συμφωνία και είπε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί η ανάληψη στρατιωτικής δράσης. «Θα έλεγα ότι η Κούβα και εμείς θα κάνουμε μια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι στόχος της είναι η αλλαγή της κυβέρνησης της Κούβας. Ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στις προμήθειες πετρελαίου από τις αρχές του έτους έχει ασκήσει σοβαρές πιέσεις στη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα που επιδεινώνονται από τις δυσλειτουργίες στις υποδομές.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε την Κούβα», δήλωσε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Τενεσί. «Θέλουμε να ανοίξουμε την Κούβα στον λαό μας».

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και υποστήριξε ότι «η ελευθερία έρχεται» στη νησιωτική χώρα. Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Αργότερα το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκες δήλωσε στον ΟΗΕ ότι η Αβάνα θα παραμένει πάντοτε ανοιχτή στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί συγκεκριμένα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

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«Είμαστε ανοιχτοί σε εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις με αμερικανικές εταιρείες, όπως είμαστε και με οποιαδήποτε άλλη χώρα», ανέφερε ο Ροντρίγκες, καταδικάζοντας παράλληλα με έντονο τρόπο το αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο σε βάρος της Κούβας.