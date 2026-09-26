Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την προσφορά του Ιράν για να ξανανοίξει το Ορμούζ. Η Τεχεράνη δεν θα κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει Ιρανός αξιωματούχος.

Την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και αν η Ουάσιγκτον αποδεχθεί το σχέδιο.

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό το ενδεχόμενο συμμόρφωσης της Τεχεράνης στις απαιτήσεις του. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, προβλέπει επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ο Τραμπ δημοσιοποίησε ξανά μέσω Truth Social χάρτη στον οποίο το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα εμφανίζεται μετονομασμένο σε «στενό Τραμπ».

Η ιρανική πρόταση συνδέει την επαναλειτουργία του Ορμούζ με συγκεκριμένες ενέργειες της αμερικανικής πλευράς. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διευκρίνισε ότι απαιτούνται τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των πετρελαϊκών κυρώσεων, καθώς και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Η προθεσμία των επτά ημερών θα αρχίσει μόλις οι ΗΠΑ αποδεχτούν το σχέδιο αυτό», δήλωσε ο Αραγτσί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή βρίσκεται πλέον στην Ουάσιγκτον.

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Ωστόσο, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι η Τεχεράνη δεν εξετάζει παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Πρόσθεσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν.

Η στάση του Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στο CBS News, διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία θα μπορούσε να αρχίσει την ημέρα αποδοχής της πρότασης, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι απαιτούμενες αμερικανικές ενέργειες προβλέπονταν ήδη στο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο υπέγραψαν Τραμπ και Πεζεσκιάν τον Ιούνιο. Το κείμενο αποσκοπούσε στο άνοιγμα του Ορμούζ και στην έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, όμως η συμφωνία κατέρρευσε εξαιτίας διαφορετικών ερμηνειών από τις δύο πλευρές.

Στους ιρανικούς όρους περιλαμβάνεται πλέον και ο τερματισμός των εχθροπραξιών στην Υεμένη, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης. Η απαίτηση διατυπώνεται ενώ οι Χούθι εντείνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Πριν από τον πόλεμο, από το πέρασμα διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονταν παγκοσμίως.

Το κλείσιμό του και η άνοδος των τιμών των καυσίμων επιβαρύνουν πολιτικά τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε την Τρίτη ότι πραγματοποιήθηκαν επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρά τις συνομιλίες, οι διαφορετικές προϋποθέσεις που θέτουν οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα του περάσματος.