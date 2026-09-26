Την Κυριακή 27/9 ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης.

Τη δική τους μάχη για να κατακτήσουν το Super Cup στο Περιστέρι θα δώσουν οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Στο εναρκτήριο τζάμπολ θα πάρουν μέρος ο κάτοχος των τεσσάρων τελευταίων τροπαίων Super Cup (2025, 2024, 2023, 2022), Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Oλυμπιακός που έχει τέσσερα στα τέσσερα (σ.σ. το κατέκτησε όποτε συμμετείχε), ο κάτοχος ενός Super Cup (2021) και Κυπελλούχος Ελλάδας Παναθηναϊκός με πέντε συμμετοχές έως σήμερα (σ.σ. απουσίασαν από το περσινό Super Cup 2025), ο 3ος στο περσινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League ΠΑΟΚ που επιστρέφει για δεύτερη φορά στην Ιστορία σε ελληνικό Super Cup μετά το 2023 (σ.σ. δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο) και η 4η στην GBL τη σεζόν 2025-26 ΑΕΚ η οποία μετέχει στο 4ο Super Cup της Ιστορίας της (2025, 2021, 2020) και διεκδικεί το πρώτο τρόπαιο.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός είχε δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στο Super Cup του 2025 λόγω των υποχρεώσεών του στο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξήχθη στην Αυστραλία. Πριν δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, η οποία, όμως δεν έγινε δεκτή. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού από το Super Cup του 2026 ο Παναθηναϊκός. Τη θέση των «πρασίνων» στο Super Cup του 2025 είχε πάρει η Καρδίτσα βάσει βαθμολογικής κατάταξης στην GBL τη σεζόν 2024-25.

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Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του φετινού και 7ου κατά σειρά Super Cup 2026, το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, στις 16:45 ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ στις 21:00 στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό ο Παναθηναϊκός φαντάζει επίσης φαβορί απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 20:00 την Κυριακή (27/9), καθώς την Παρασκευή (25/9) ο ΕΣΑΚΕ μετέθεσε κατά μία ώρα νωρίτερα το τζάμπολ της καταληκτικής αναμέτρησης (σ.σ. ήταν προγραμματισμένος ν' αρχίσει στις 21:00 ο τελικός).

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Το Super Cup διεξάγεται σε μορφή φάιναλ φορ με μονούς αγώνες πρόκρισης (νοκ αουτ), μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις του Πρωταθλήματος Ελλάδας 2024-25 (GBL), που περιλαμβάνουν τη νικήτρια και τον ηττημένο του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ημιτελικός: 16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ ΣΚΑΪ

Ημιτελικός: 21:00 Παναθηναϊκός AKTOR– ΠΑΟΚ ΣΚΑΪ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός 20:00 ΣΚΑΪ