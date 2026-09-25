Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συμπεριέλαβαν τους Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς αντίστοιχα για το Super Cup.

Στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν ρίχνονται αυτό το Σαββατοκύριακο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, όπου μαζί με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ θα διεκδικήσουν το Stoiximan Super Cup 2026.

Οι δύο «αιώνιοι» καλούνται να επιλέξουν από έξι ξένους για τη 12αδα του, παρά το γεγονός ότι στην Euroleauge δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός.

Το φετινό Stoiximan Super Cup διεξάγεται στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι. Στον πρώτο ημιτελικό (26/09, 16:45) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό της ίδας μέρας (21:00) ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ.

Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Στο ρόστερ που έχει δηλωθεί για τις εγχώριες διοργανώσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή οκτώ ξένοι παίκτες: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμενθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού. Η παρουσία του στην οκτάδα, ωστόσο, έχει συγκεκριμένο λόγο, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει στον Αμερικανό γκαρντ τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή των δύο αγωνιστικών που του επιβλήθηκε από τους περσινούς τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πρέπει, επομένως, να καταλήξει στους έξι ξένους που θα συμπεριλάβει στη 12άδα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός

Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθήσει και ο Ολυμπιακός ενόψει του ημιτελικού με την ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δηλωμένους οκτώ ξένους στον ΕΣΑΚΕ: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Εμπάι Εντιαγέ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με ποινή επτά αγωνιστικών. Η ποινή του θα αρχίσει να υπολογίζεται εφόσον ο παίκτης συμπεριληφθεί τελικά στην οκτάδα που θα δηλώσει ο Ολυμπιακός για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Εκτός της συγκεκριμένης οκτάδας βρίσκεται προς το παρόν ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός έχει, πάντως, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αλλαγή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, στις 12:00.

Πότε δηλώνεται η τελική εξάδα

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τελικές επιλογές των δύο ομάδων. Η εξάδα των ξένων που θα αγωνιστεί σε κάθε αναμέτρηση πρέπει να δηλωθεί τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ.

Έτσι, για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 16:45 του Σαββάτου, η τελική επιλογή των έξι ξένων πρέπει να έχει γίνει έως τις 13:45.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός καλούνται, επομένως, να διαχειριστούν όχι μόνο τα αγωνιστικά δεδομένα και την κατάσταση των παικτών τους, αλλά και τον περιορισμό που ισχύει στις εγχώριες διοργανώσεις, πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στο Stoiximan Super Cup.