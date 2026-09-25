Από την έντονη κόντρα ανάμεσα στον Μαργαρίτη Σχοινά και Νίκο Ανδρουλάκη σημαδεύτηκε η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περιόδου 2018-’22.
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται, όμως, επουλώνει τις πολιτικές πληγές.
Μετά τη σφοδρή σύγκρουσή τους στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρακολούθησαν μαζί την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, στο T-Center, απέναντι στη Ντουμπάι (91-72).
Μαζί τους ήταν η μητέρα του μεγαλομετόχου της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κολοκυθάς, καθώς και η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.
Μ. Καλ.