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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν μαζί στο T-Center και παρακολούθησαν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι.

Από την έντονη κόντρα ανάμεσα στον Μαργαρίτη Σχοινά και Νίκο Ανδρουλάκη σημαδεύτηκε η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περιόδου 2018-’22.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται, όμως, επουλώνει τις πολιτικές πληγές.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουσή τους στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρακολούθησαν μαζί την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, στο T-Center, απέναντι στη Ντουμπάι (91-72).

Μαζί τους ήταν η μητέρα του μεγαλομετόχου της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κολοκυθάς, καθώς και η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

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Μ. Καλ.