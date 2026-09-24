Ξεκίνημα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό στη Euroleague.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη Euroleague επικρατώντας της Παρί με 91-72 στο T-Center. Οι πράσινοι μετέτρεψαν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο κυριαρχώντας πλήρως επί της γαλλικής ομάδας.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην είσοδο του οποίου σείστηκε το γήπεδο, μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε γρήγορα με 13-5, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με διαφορά 14 πόντων (31-17).

Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν αυτός που έδωσε τον αρχικό ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 8 γρήγορους πόντους, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έφτασε τους 10 πόντους μέχρι το ημίχρονο.

Η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο και μείωσε τη διαφορά, όμως ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το σκορ ήταν 42-31.

Πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο

Η τρίτη περίοδος αποτέλεσε ουσιαστικά το σημείο όπου οι «πράσινοι» έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη. Στο 25ο λεπτό η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 57-35.

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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε αυτό το διάστημα, φτάνοντας τους 10 πόντους, ενώ ο Μαντζούκας είχε επίσης 10. Ένα ακόμη τρίποντο του Γάλλου και μία εύστοχη βολή του Λεσόρ έφεραν το σκορ στο 61-35.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε πλέον αποκτήσει προβάδισμα 25 πόντων, καθώς ο πίνακας έδειχνε 69-44. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με ένα γρήγορο 8-0, μειώνοντας σε 69-52 και εκμεταλλευόμενοι τη χαλάρωση των γηπεδούχων.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντέδρασε άμεσα καλώντας τάιμ άουτ, ενώ το τρίποντο του Φρανσίσκο σταμάτησε το σερί της γαλλικής ομάδας. Από εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Ματίας Λεσόρ. Με δύο κλεψίματα και έξι συνεχόμενους πόντους, ο Γάλλος σέντερ βοήθησε τον Παναθηναϊκό να επαναφέρει τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα, με το σκορ να γίνεται 83-63 στο 35'30".

MVP ο Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Ο Γάλλος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η υπεροχή του Παναθηναϊκού στα ριμπάουντ και στους πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Μόνο στην πρώτη περίοδο οι γηπεδούχοι πήραν 11 πόντους δεύτερης ευκαιρίας, ενώ μέχρι το 30ό λεπτό η συγκεκριμένη κατηγορία είχε διαμορφωθεί στο 20-5 υπέρ τους

Τελικά, ο Παναθηναϊκός έφτασε χωρίς ιδιαίτερη πίεση στη νίκη. Για τη δεύτερη αγωνιστική, το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (30/09).