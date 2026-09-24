Τζόλης και Δουβίκας τα γκολ για την Εθνική.

Με το δεξί ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας τις υποχρεώσεις της στην League A του Nations League, κερδίζοντας 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι με μεγάλη ανατροπή στην εκπνοή των καθυστερήσεων.

Η Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ να βρίσκει δίχτυα στο 4ο μόλις λεπτό, εκμεταλλευόμενος την αμυντική αδράνεια των Κουρμπέλη και Βαγιαννίδη. Ο Τάντιτς μπήκε ανάμεσά τους, «τσίμπησε» την μπάλα και τη γύρισε προς το πίσω δοκάρι, όπου ήρθε ο Ζίβκοβιτς για να κάνει το 1-0 για τη Σερβία.

{https://x.com/nafi_auwal80838/status/2103198390616007155}

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έψαξε άμεσα απάντηση,επέβαλλε το δικό της ρυθμό, αλλά στην εκτέλεση ήταν άλλοτε άτυχη κι άλλοτε τρομερή επιπόλαιη. Στο 6’ ο Τζόλης βρήκε χώρο και γύρισε την μπάλα προς τον Καρέτσα, ο οποίος πλάσαρε απ’ το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Τζόλης έκανε ένα σουτ που μπλόκαρε ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ενώ στο 14’ ο γκολκίπερ της σερβικής ομάδας έκανε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Καρέτσα, Στο 15’ ο Κωστούλας από καλή θέση πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 30’ ο Γιόβιτς από πολύ πλεονεκτική θέση σούταρε επίσης πάνω απ’ τα δοκάρια.

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Ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έκανε άλλη μία τεράστια απόκρουση στο «παραθυράκι» του στο 40’ σε καταπληκτική πλασέ του Τζόλη με τη μία. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61’ ο γκολκίπερ των Σέρβων μπλόκαρε άλλο ένα καλό σουτ του Καρέτσα, ενώ αντέδρασε το ίδιο καλά και στο επόμενο λεπτό σε ένα σουτ του Παυλίδη.

Η επιμονή της Ελλάδας επιβραβεύτηκε στο 74’. Ο Παυλίδης βρήκε στον κατάλληλο χρόνο τον Τζόλη μέσα στην περιοχή κι εκείνος με ένα καταπληκτικό σουτ σημάδεψε το δοκάρι και το βάθος των διχτύων ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τη «γαλανόλευκη» ομάδα.

Ο Γιοβάνοβιτς ρίσκαρε κι άλλο παίζοντας με τρεις φορ (Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τεττέη) στο τελευταίο τέταρτο και με τον Τζόλη στα αριστερά και στο 87’ πλησίασε την ανατροπή, όμως το πλασέ του άσου της Άρσεναλ έφυγε δίπλα απ’ τα δοκάρια.

{https://x.com/EthnikiOmada/status/2103222018401595570}

Στο 90ό λεπτό το πλασέ του Γιόβελιτς χτύπησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού της Ελλάδας, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Τζολάκης έκανε σπουδαία επέμβαση σε κοντινή κεφαλιά του Λούκιτς με το πόδι.

Στο 90+5, ο Τσιμίκας έκανε μία φοβερή κούρσα απ’ τα αριστερά, έβγαλε μία υποδειγματική σέντρα κι ο Δουβίκας με υπέροχη κεφαλιά πρόλαβε όλη την άμυνα των Σέρβων, χαρίζοντας το μεγάλο διπλό στην Ελλάδα.

{https://x.com/dakinglamar007/status/2103226579186831518}

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς (81’ Γκούντελι), Εράνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς (71’ Τέρζιτς), Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46’ Λούκιτς), Τάντιτς (87’ Σουκάτσεφ), Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς (71’ Γιόβελιτς).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος (90’+1’ Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (90’+1’ Ανδρούτσος), Καρέτσας (74’ Δουβίκας), Τζόλης, Κωστούλας (63’ Ιωαννίδης), Παυλίδης (74’ Τεττέη).