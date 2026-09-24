Ένα όνομα το οποίο αποδίδεται στο ιστορικό γήπεδο του Βελιγραδίου από τη δεκαετία του 1960.

Όταν κάποιος ακούει τη λέξη Μαρακανά, η πρώτη σκέψη που του έρχεται στο μυαλό είναι το εμβληματικό στάδιο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, χωριτηκότητας 78.383 θεατών.

Ωστόσο, «Μαρακανά» υπάρχει και στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στο Βελιγράδι της Σερβίας, εκεί που η Εθνική Ελλάδας θα δώσει την πρώτη της αναμέτρηση στη League A του UEFA Nations League.

Το Stadion Rajko Mitić, όπως είναι σήμερα η επίσημη ονομασία του, απέκτησε τον χαρακτηρισμό «Μαρακανά» λόγω της τεράστιας χωριτηικότητάς του κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και ανακαίνισης το 1964, το γήπεδο μπορούσε να φιλοξενήσει ανεπίσημα περίπου 110.000 θεατές. Το μέγεθός του και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι φίλαθλοι του Ερυθρού Αστέρα οδήγησαν στην παρομοίωσή του με το διάσημο στάδιο της Βραζιλίας.

Έτσι, το «Μαρακανά του Βελιγραδίου» έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προσωνύμια του γηπέδου και παραμένει σε χρήση μέχρι σήμερα.

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Η σημερινή χωρητικότητα του γηπέδου

Με τα χρόνια, η χωρητικότητα μειώθηκε σημαντικά, καθώς οι εξέδρες μετατράπηκαν σε καθήμενες για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της UEFA.

Σήμερα το γήπεδο διαθέτει περίπου 53.000 έως 55.000 θέσεις. Το 2014 μετονομάστηκε επίσημα σε «Ράικο Μίτιτς», προς τιμήν του θρυλικού ποδοσφαιριστή και αρχηγού του Ερυθρού Αστέρα.

Παρά την επίσημη ονομασία, το «Μαρακανά» παραμένει ζωντανό στην ποδοσφαιρική κουλτούρα του Βελιγραδίου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ερυθρού Αστέρα.