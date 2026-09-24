Η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας δηλώθηκαν 26 νέα κρούσματα, ενώ 21 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 24 Σεπτεμβρίου έχουν δηλωθεί 396 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, από τα οποία τα 255 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση). Συνολικά έως τώρα έχουν καταγραφεί 36 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από 61 έως 92 ετών. Σε αυτό τον απολογισμό δεν περιλαμβάνεται ασθενής με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο θάνατος του οποίου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.

Ιός Δυτικού Νείλου: Ο απολογισμός της τελευταίας εβδομάδας

Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 26 νέα εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, 51 ασθενείς νοσηλεύονται, από τους οποίους οι 21 σε ΜΕΘ και ένα άτομο σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.

Οι περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

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Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Πέρα από τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου, 19 δήμοι έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Στους δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης), εξηγεί ο ΕΟΔΥ.

Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Ηρακλείου

Νέας Σμύρνης

Παλαιού Φαλήρου

Αθηνών

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης - Υμηττού

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Μουζακίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Νεάπολης – Συκεών

Παύλου Μελά

Ωραιοκάστρου

Πυλαίας – Χορτιάτη

Πύδνας – Κολινδρού

Κορινθίων

Αρριανών

Χερσονήσου

Τήνου

Τέλος, έχουν καταγραφεί 15 περιστατικά πρόσφατης λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ιπποειδή σε συνολικά δέκα «εστίες»/ οικισμούς, στις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δράμας, Πρέβεζας, Λάρισας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.