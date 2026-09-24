Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας 46χρονος στην περιοχή του Παγκρατίου το απόγευμα της Τετάρτης (23/09), ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ειδική ομάδα της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών παρακολουθούσε τον 46χρονο, ο οποίος είχε ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 255,9 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
- πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- μικροποσότητα κοκαΐνης και
- το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.