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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας 46χρονος στην περιοχή του Παγκρατίου το απόγευμα της Τετάρτης (23/09), ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ειδική ομάδα της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών παρακολουθούσε τον 46χρονο, ο οποίος είχε ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

255,9 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μικροποσότητα κοκαΐνης και

το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.