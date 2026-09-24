«Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;» - Βίντεο «καίει» την 56χρονη γιατρό για τα όσα είπε σε ασθενή την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Ανοίγουν τα στόματα για τη δράση της γιατρού Ιωάννας Γάκα που είναι προφυλακισμένη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αίσθηση προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε γυναίκα ασθενή της Γάκα με την γιατρό να τραβάει τα πλάνα και να λέει στην κάμερα απευθυνόμενη στην αθεν «Για πες κάτι, μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;». Η ασθενής μετά την πλασμαφαίρεση εμφάνισε έντονο μελάνιασμα και πρήξιμο στο χέρι της, ενώ υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε στη φλέβα κατά τη διαδικασία.

Η γυναίκα φωτογράφισε το χέρι της μετά τη διαδικασία, με τις εικόνες να δείχνουν εμφανές πρήξιμο και μελανιά. Όπως δήλωσε, αισθάνθηκε ανακούφιση που είναι καλά στην υγεία της μετά την εμπειρία που είχε στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι.

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