Οι διαπραγματεύσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σταμάτησαν και δεν προβλέπεται να ξαναρχίσουν, γράφει η Telegraph.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βρετανία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα «κατέρρευσαν», σύμφωνα με την Telegraph, ενώ δεν αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου.

Η Ελλάδα ξανάνοιξε τις διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο το 2021, στο πλαίσιο προσπάθειας για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα. Όμως, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα οι συνομιλίες ουσιαστικά έχουν τερματιστεί, εν μέσω δυσαρέσκειας της ελληνικής πλευράς για την έλλειψη προόδου. Δεν διεξάγονται συνομιλίες, ούτε προβλέπεται να ξαναρχίσουν, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Το αδιέξοδο προέκυψε λόγω της διαφωνίας για το εάν θα ήταν αποδεκτό για την Ελλάδα ένας δανεισμός μακράς διαρκείας των Γλυπτών, σημειώνει το δημοσίευμα. Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα Γλυπτά, επειδή η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την παραχώρησή τους. Όμως, οποιαδήποτε συμφωνία δανεισμού θα απαιτούσε να αποδεχθεί η Ελλάδα πως το Βρετανικό Μουσείο είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των Γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία εκλάπησαν από τον λόρδο Έλγιν.

Οι «κόκκινες γραμμές» στις συνομιλίες

Οι ελπίδες για τον τερματισμό της διαμάχης βασίζονταν στην παράκαμψη των «κόκκινων» γραμμών των δύο πλευρών, με μια «υβριδική συμφωνία», η οποία δεν θα συνιστούσε ούτε μόνιμη μεταβίβαση, ούτε δανεισμό, συνεχίζει η Telegraph. Το 2024 φαινόταν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, προσθέτει.

Όμως, οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης απέβησαν άκαρπες και σταμάτησε η τακτική επικοινωνία ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο. Πηγή της Telegraph ανέφερε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες και πως η Αθήνα έδειξε ότι είναι απίθανο να επαναληφθούν, παρότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παρέμειναν ανοιχτοί, ενώ η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει.

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Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν διάφορες επιλογές, όπως να στέλνει η Ελλάδα εκ περιτροπής αρχαία αντικείμενα στη Βρετανία και ως «εγγύηση» για τη διασφάλιση ότι θα επιστρέφονταν τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Όχι» σε λύση στα πρότυπα της Ταπισερί της Μπαγιέ

Οι πληροφορίες περί κατάρρευσης των συνομιλιών για τα Γλυπτά του Παρθενώνα έρχονται μετά τα εγκαίνια της έκθεσης της Ταπισερίς της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο συμφωνίας δανεισμού που ενέκρινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Νίκολας Κάλιναν, διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, δήλωσε ότι η συμφωνία για την Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προκειμένου να γίνει κάτι αντίστοιχο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Μια ιδέα που δεν «ενθουσίασε» την Αθήνα, καθώς πηγές επεσήμαναν ότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε η ιδιοκτησία της Ταπισερί της Μπαγιέ, ούτε τεμαχίστηκε και μεταφέρθηκε σε άλλη χώρα.