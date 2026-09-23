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Αίσιο τέλος είχε η ομηρεία στην Νίκαια.

Με την παρέμβαση της ΕΚΑΜ έληξε η ομηρεία στη Νίκαια. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση λίγο πριν τις 19:00 για κατάσταση ομηρείας στην οδό Σοφοκλέους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο άνδρας κρατούσε σε διαμέρισμα μια γυναίκα, ενώ έλεγε ότι ήταν οπλισμένος.

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Στις 20:10 περίπου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 48χρονο, ενώ νωρίτερα η γυναίκα που κρατούταν όμηρος είχε απελευθερωθεί.

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Στο διαμέρισμα παραμένουν ακόμα άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διακριβώσουν αν ο άνδρας πράγματι είναι οπλισμένος.

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