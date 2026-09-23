Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ο 76χρονος και η 21χρονη που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου ενός 82χρονου στη Βουλιαγμένη, μετά τον καβγά που φέρεται να ξέσπασε για μια ξαπλώστρα σε παραλία της περιοχής.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη που κατά περίπτωση αφορά τα αδικήματα της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης, της απλής συνέργειας σε αυτή, της απειλής και της εξύβρισης.

Ο 76χρονος, υποστήριξε κατά την απολογία του ότι παρενέβη προκειμένου να προστατεύσει την 21χρονη, όταν, όπως ισχυρίστηκε, ο ηλικιωμένος τής επιτέθηκε. «Ο 82χρονος χτύπησε την κοπέλα. Αυτή άρχισε να του φωνάζει "χτυπάς γυναίκες, δεν ντρέπεσαι". Εκεί μπήκα εγώ στη μέση για να την προστατέψω», φέρεται να ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, στη συνέχεια ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή. «Λογοφέραμε, πιαστήκαμε στα χέρια και τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου», φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έσπρωξε τον 82χρονο, αρνήθηκε όμως ότι τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 76χρονος

Μετά την απολογία του, ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σε βάρος του έχουν αποδοθεί κατηγορίες που συνδέονται με την πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με το επεισόδιο. Ελεύθερη αφέθηκε και η 21χρονη όμως για εκείνη διατάχθηκε και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.