Πάνω από 186.000 υπογραφές έχει συγκεντρώσει το κάλεσμα υπογραφών για την απομάκρυνση της Pink από τη UNICEF, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που στηρίζουν το αίτημα.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχει κοινοποιήσει αρκετές αναρτήσεις υπέρ μιας διαδικτυακής συλλογής υπογραφών που ζητά την απομάκρυνση της Pink από τη θέση της ως πρέσβειρας της UNICEF. Ο πρωταγωνιστής του «No Country for Old Men» αναδημοσίευσε τη Δευτέρα αρκετές αναρτήσεις στα Instagram Stories του, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να υπογράψει τη συλλογή υπογραφών στο Change.org, η οποία ζητά την απομάκρυνση της Pink από τη θέση της ως πρέσβειρας.

Η Pink δέχθηκε έντονη κριτική αφού επέκρινε το μήνυμα «Free Palestine» του Macklemore κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Ed Sheeran «Loop». Η ίδια κοινοποίησε μια ανάρτηση από τη σελίδα @Stop_AntiSemitism, η οποία ανέφερε: «Είναι απαράδεκτο. Εβραίοι θαυμαστές αγόρασαν εισιτήρια για να δουν τον Ed Sheeran να τραγουδά χθες το βράδυ στο Νιου Τζέρσεϊ και όχι για να δεχθούν αιφνιδιαστικά την αντι-ισραηλινή προπαγάνδα του Macklemore. Αντί γι’ αυτό, ο Macklemore ανέβηκε στη σκηνή φορώντας κεφίγια, φώναξε “Free Palestine”, κατηγόρησε το Ισραήλ για ψευδή “γενοκτονία” και μετέτρεψε μια mainstream εκδήλωση σε πολιτικό εφιάλτη εναντίον του εβραϊκού κράτους».

Καθώς άρχισαν να αυξάνονται οι επικρίσεις προς την τραγουδίστρια του «So What», εκείνη κοινοποίησε memes με σχόλια όπως: «Το να σε συμπαθούν όλοι είναι δουλειά ενός κλόουν»

Η συλλογή υπογραφών στο Change.org αναφέρεται άμεσα στη στάση της τραγουδίστριας και σημειώνει: «Τα πρόσφατα σχόλια της Pink δεν είναι απλώς ατυχέστατα, αλλά είναι επίσης ασύμβατα με τον ρόλο ενός πρέσβη της UNICEF, ενός ανθρώπου από τον οποίο αναμένεται να προάγει την ειρήνη, την κατανόηση και τις ανθρωπιστικές αξίες πάνω από προσωπικές προκαταλήψεις. Η αποστολή της UNICEF είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις ή γεωγραφικά σύνορα. Βασιζόμαστε στους πρέσβεις για να αποτελούν φορείς αυτών των αρχών, προωθώντας τον συμπεριληπτικό διάλογο και την ουσιαστική υποστήριξη».

Η συλλογή υπογραφών ζητά από τη UNICEF να λάβει «αποφασιστικά μέτρα και να απομακρύνει την Pink από τη θέση της ως πρέσβειρας». Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, η συλλογή υπογραφών είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 186.000 υπογραφές.

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Πηγή: Yahoo.com